Profile

Prof. Wei Hua 華瑋

Professor and Division Head

Bio

Prof. Hua is currently Professor and Division Head of Department of Chinese Language and Literature at The Chinese University of Hong Kong.
Professor and Division Head
BA (National Taiwan U.); MA, PhD (U. of California, Berkeley)
Research Interests
  • Classical Chinese Drama
  • Ming-Qing Literature
  • Women's Literature
華瑋教授出生於臺灣臺北，祖籍上海。臺灣大學外文系學士、美國柏克萊加州大學比較文學碩士、博士。現任香港中文大學中國語言及文學系教授、「崑曲研究推廣計劃」主任。之前曾在臺灣中央研究院中國文哲研究所擔任研究員兼副所長，在中央大學中文系任合聘教授，並曾受聘至柏克萊加州大學、芝加哥大學與香港科技大學擔任訪問教授。學術興趣以中國古典戲曲、明清文學與婦女文學為主。目前是中國崑劇古琴研究會理事、中國戲曲學會湯顯祖研究分會理事。
近十餘年來，華教授積極籌辦並參與戲曲研討會及崑曲活動，如於1997年召開「明清戲曲國際研討會」，規劃「明清崑曲折子戲專場」，特邀張繼青、計鎮華、梁谷音等演出〈痴夢〉、〈彈詞〉與〈佳期〉；2000年籌辦「案頭與場上：《長生殿》的文學、音樂與表演藝術研討會」。2003年受白先勇教授之邀出任青春版崑劇《牡丹亭》劇本整編小組成員，並於2004年4月配合該劇之世界首演，籌辦「湯顯祖與《牡丹亭》國際學術研討會」，會後出版《湯顯祖與牡丹亭》。2007年10月青春版《牡丹亭》入選北京國家大劇院開幕演出劇目，因此又參與籌辦「面對世界：崑曲與《牡丹亭》國際學術研討會」，主編出版《崑曲‧春三二月天──面對世界的崑曲與牡丹亭》。

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