Prof. Hua is currently Professor and Division Head of Department of Chinese Language and Literature at The Chinese University of Hong Kong.
Professor and Division Head
BA (National Taiwan U.); MA, PhD (U. of California, Berkeley)
Research Interests
- Classical Chinese Drama
- Ming-Qing Literature
- Women's Literature
華瑋教授出生於臺灣臺北，祖籍上海。臺灣大學外文系學士、美國柏克萊加州大學比較文學碩士、博士。現任香港中文大學中國語言及文學系教授、「崑曲研究推廣計劃」主任。之前曾在臺灣中央研究院中國文哲研究所擔任研究員兼副所長，在中央大學中文系任合聘教授，並曾受聘至柏克萊加州大學、芝加哥大學與香港科技大學擔任訪問教授。學術興趣以中國古典戲曲、明清文學與婦女文學為主。目前是中國崑劇古琴研究會理事、中國戲曲學會湯顯祖研究分會理事。
近十餘年來，華教授積極籌辦並參與戲曲研討會及崑曲活動，如於1997年召開「明清戲曲國際研討會」，規劃「明清崑曲折子戲專場」，特邀張繼青、計鎮華、梁谷音等演出〈痴夢〉、〈彈詞〉與〈佳期〉；2000年籌辦「案頭與場上：《長生殿》的文學、音樂與表演藝術研討會」。2003年受白先勇教授之邀出任青春版崑劇《牡丹亭》劇本整編小組成員，並於2004年4月配合該劇之世界首演，籌辦「湯顯祖與《牡丹亭》國際學術研討會」，會後出版《湯顯祖與牡丹亭》。2007年10月青春版《牡丹亭》入選北京國家大劇院開幕演出劇目，因此又參與籌辦「面對世界：崑曲與《牡丹亭》國際學術研討會」，主編出版《崑曲‧春三二月天──面對世界的崑曲與牡丹亭》。