經歷 :
曾任臺灣大學藝文中心創制主任、臺灣文學研究所所長及合聘教授、美國聖塔芭芭拉加州大學訪問教授、國語日報古今文選特約主編。
研究專長 :
現代詩、現當代文學、台灣文學、民俗學、民間文學。
學術專著：
A. 現代詩研究類
《思想的裙角——臺灣現代女詩人的自我銘刻與時空書寫》、《孤獨與美——臺灣現代詩九家論》、《現代詩新版圖》、《20世紀文學名家大賞：徐志摩》
B. 民間文學研究類
《牛郎織女研究》、《關公民間造型之研究――以關公傳說為重心的考察》、《民間文學的女性研究》、《台灣民間文學女性視角論》
文學創作集：
A. 詩集《合婚》、《預約的幸福》、《洪淑苓短詩選（中英對照）》、《尋覓，在世界裂縫》
B. 童詩集《魚缸裡的貓》
C. 散文集《深情記事》、《傅鐘下的歌唱》、《扛一棵樹回家》、《誰寵我，像十七歲的女生》、《騎在雲的背脊上》
學術榮譽 :
1. 2006年臺大學術專書優良著作獎(《民間文學的女性研究》)
2. 2007年臺大資深優良教師獎(連續任教20年)
3. 2008年臺大全校教學優良獎
4. 2014年臺大學術專書優良著作獎(《思想的裙角——臺灣現代女詩人的自我銘刻與時空書寫》)
5. 科技部人文專書出版補助(《思想的裙角——臺灣現代女詩人的自我銘刻與時空書寫》)
6. 2017年臺大資深優良教師獎(連續任教30年)
7. 台大學術研究成果獎勵 : 2006、2008、2011、2013、2014、2015、2016、2017
創作獎項：
1. 1995年 教育部文藝創作獎
2. 1998年 台北文學獎
3. 2001年 優秀青年詩人獎
4. 2001年 第六屆詩歌藝術創作獎
5. 2016年 「好書大家讀」最佳少年兒童讀物獎(《魚缸裡的貓》)
6. 2017年 國立臺灣文學館106年度「文學好書推廣專案」入選(《尋覓，在世 界裂縫》)
7. 2017年 文化部「第39次中小學生優良課外讀物推介評選活動」入選(《魚缸裡的貓》)