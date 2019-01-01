北京大学国家发展研究院副院长，北大国家发展研究院BiMBA商学院院长，中国商业联合会专家委员会委员、中国高校市场学学会理事，中国品牌研究中心顾问。 张黎1989年毕业于天津工业大学纺织工程专业，获学士学位。1995年毕业于中国人民大学商品学系，获硕士学位。1999年赴美留学，获得美国俄亥俄州立大学商学院和人类生态学院博士学位并留校任教，主要教授电子商务和国际零售课程。后就职于某外资市场研究与咨询公司。 张黎教授拥有丰富的一线经验与深厚的学术造诣。主要的研究领域为消费者行为，特别是从消费者角度进行的品牌延伸研究和消费者感知模式等；营销渠道成员关系。已在国内外学术刊物上发表相关领域论文多篇。近期管理咨询和高级经理培训等项目的客户包括主要教授硕、博士研究生、MBA/EMBA、本科生和公司营销管理培训相关课程。授课或参与咨询项目的其他商学院和企业包括美国、欧洲以及亚洲一些国家的几十所商学院、拜耳制药、一汽大众总部、宝马中国、三一重工（长沙）、中国石油集团、中国银行总部、万科地产、金佰利中国公司、太古集团（中国）、三元乳品、中粮集团总部、中粮屯河、泰康人寿总部、环球资源集团、奥美（中国）、伟达公关（中国）、北京晚报、西门子（中国）、Sony中国、诺基亚中国、Intel中国、惠普中国、安利中国、中视体育。