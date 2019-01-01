骆斌，1967年12月生，工学博士，教授，博士生导师，中国计算机学会杰出会员，国务院政府特殊津贴专家；兼任教育部软件工程专业教学指导委员会副主任、中国计算机学会理事、教育专业委员会副主任、计算机软件新技术国家重点实验室教授。近年来致力于软件工程学科专业的教育和研究工作，主持（软件工程专业）国家级卓越工程师教育培养计划项目、国家级专业综合改革试点项目、国家级工程实践教育基地项目、国家级实验教学示范中心项目、国家级高等学校特色专业建设点项目、国家级高等学校人才培养模式创新实验区项目等教改课题，承担国家自然科学基金项目、973项目、863项目和工程技术项目等科研课题；软件工程国家级教学团队和国家精品课程带头人，获得2014年第七届国家教学成果二等奖（第1）、2009年宝钢教育基金优秀教师特等奖提名奖（独立）、2009年第六届国家教学成果二等奖（第1）、2006年国家科技进步二等奖（第4）、2004年第五届国家教学成果二等奖（第1），以及2013年江苏省教学成果一等奖（第1）、2009年江苏省教学成果特等奖（第1）、2004江苏省教学成果一等奖（第1）、2001年江苏省科技进步二等奖（第1）和2012年与2001年江苏省高等学校优秀共产党员等10余项省部级以上荣誉；著有《计算与软件工程》（卷一、卷二、卷三）、《人机交互的的软件工程方法》、《软件过程与管理》、《需求工程》、《南京大学软件工程专业本科教程》、《操作系统教程》（第三版、第四版、第五版）等。