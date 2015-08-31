1946年第一台计算机面世之后，科学家与工程师们一直致力于让计算机更好地为人类工作，一代又一代操作系统因此应运而生。操作系统是计算机系统的灵魂，它管理计算机系统的资源，提供友善的人机互动，对于每一位计算机用户来说，认知和理解操作系统非常重要。
计算机操作系统Nanjing University
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Nanjing University
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Syllabus - What you will learn from this course
第一章 计算机操作系统概述
操作系统是计算机系统中最重要的系统软件。操作系统是一个大型复杂的并发系统，并发性、共享性和随机性是它的重要特征，并发机制支持多道程序设计，共享机制控制诸进程正确使用硬软件资源。其中，并发性和共享性又是两个最基本的特征，并发和共享虽能改善资源利用率和提高系统效率，但却引发了一系列问题，随机性使操作系统的实现更加复杂化，因而，设计操作系统时引进许多概念和设施来妥善解决这些问题。
第二章 处理器管理
处理器管理是操作系统的重要组成部分，负责管理、调度和分派计算机系统的重要资源处理器，并控制程序执行，由于它是操作系统中最核心的部分，无论是应用程序，还是系统程序，最终都要在处理器上执行，以实现其功能，因此，它的优劣直接影响系统的性能。程序以进程形式来占用处理器和系统资源，处理器管理中最重要的是处理器调度，即进程调度，也就是控制、协调进程对处理器的竞争。
第三章 存储管理
存储管理是操作系统的重要组成部分，负责管理计算机系统的重要资源-主存储器，由于任何程序及数据必须占用主存空间才能执行和处理，因此，它的优劣直接影响系统性能。主存对数据的存取比处理器处理数据的速度慢得多，硬件技术的发展还进一步拉大这种距离，通过高速缓存可部分缩小差距，但高效的主存管理仍然是操作系统设计中的重要课题。
第四章 设备管理
设备管理是操作系统中最庞杂和琐碎的部分，普遍使用I/O中断、缓冲区管理、通道、设备驱动调度等多种技术，这些措施较好地克服由于设备和CPU速度的不匹配所引起的问题，使主机和设备并行工作，提高设备使用效率。另一方面，操作系统将所有设备(如磁带机、打印机、显示器和终端等)都定义为文件，统一在文件系统之下，赋予文件属性，对设备的操作就类似于对文件的操作，其优点是：尽可能统一文件和设备的I/O处理；尽可能把设备文件和普通文件纳入同一保护机制下。为了方便用户或高层进程使用，设备管理还对各种设备进行抽象，配置驱动程序，提供统一界面，屏蔽设备的物理细节和操作过程。为此，设备管理应具有以下功能：1)设备中断处理；2)缓冲区管理；3)设备分配和去配；4)设备驱动调度；5)虚拟设备及其实现。
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