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Nanjing University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

第一章 计算机操作系统概述

2 hours to complete
11 videos (Total 83 min)
Week
2

Week 2

3 hours to complete

第二章 处理器管理

3 hours to complete
17 videos (Total 155 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

第三章 存储管理

2 hours to complete
14 videos (Total 97 min)
Week
4

Week 4

2 hours to complete

第四章 设备管理

2 hours to complete
12 videos (Total 85 min)

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