葛季栋，1978年生，工学博士，副教授，ACM/IEEE会员、中国计算机学会(CCF)高级会员及系统软件专委会委员，曾经主持1项国家自然科学基金和1项江苏省自然科学基金。曾参加973、863、国家自然科学基金等多项科研项目。曾经在《IEEE Trans. Services Computing》、《Automated Software Engineering》、《Information Sciences》、《Journal of Systems and Software》、《Future Generation Computer Systems》、《Expert Systems with Applications》、《SCIENCE CHINA Information Sciences》、计算机学报、软件学报、电子学报、计算机研究与发展、IJSI等国内外期刊和ICSE、ISPW、APSEC、SEKE等重要国际会议上发表论文60余篇，三大检索累计50余篇次。作为主要参与人之一曾获得2014年高等教育国家级教学成果奖二等奖、2009年高等教育国家级教学成果奖二等奖、2013年江苏省教学成果奖（高等教育类）一等奖、2010年《操作系统原理与实践》国家精品课程(第3完成人)、以及2010年国家级教学团队，入选2011年第五批“南京大学青年骨干教师培养计划”，作为指导老师获2012和2014年江苏省普通高校本专科团队优秀毕业设计(论文)。著有《南京大学软件工程专业本科教程》、《软件过程与管理》、《计算机系统基础》。