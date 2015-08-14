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Learner Reviews & Feedback for 工程圖學 3D CAD by National Taiwan University

4.8
stars
94 ratings
23 reviews

About the Course

腦袋裡常裝著許多立體物件的形貌，想分享出來，可是不知道怎麼表達？怎麼將心中那個立體的形象，「繪製」出來呢？3D建模技術，幫助我們建構最直觀可以理解的立體模型，跳過利用平面圖解讀三維物體的過程，最能直接有效地表達我們的想法。 我們設計了許多範例，讓大家可以快速地理解3D CAD軟體 Sketchup 的使用邏輯，與繪製技巧，從入門到進階，介紹SketchUp 各項3D建模技術。完成『工程圖學3D CAD』後，把天馬行空的想法，以3D建模技術繪製出來，不再是難事！ 本課程目標是建構三維模型，電腦實作為主要講授教材，以豐富有趣的範例與完整的繪製過程，步驟化地引導如何使用Sketchup這套3D建模軟體的技術。完成『工程圖學3D CAD』，你將有能力將存在於想像裡的立體物件，透過3D建模，實現出來！...
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1 - 20 of 20 Reviews for 工程圖學 3D CAD

By 汤和果

Aug 14, 2015

这门课程相对来说比较简单。每个授课影片都十分简短精炼，但是需要花大量时间来巩固练习。SketchUp 这款软件用来 3D 绘图十分容易入手，比 3ds Max 简单多了。课程的作业有些十分有意思，最后一次作业是绘制台北 101 大楼呢。每次绘制完成都能体会到很强的成就感。大家的作业也做得很认真。十分值得大家来上这门课程，绝对不容错过。

By Weisi D

Dec 13, 2016

like!

Prof and TAs are helpful and the discussion among students are quite active. Very rewarding learning experience!

By Qiong Z

Sep 20, 2016

Easy to follow and includes a lot basic and important techniques to use sketchup.

By 吴晓晓

Jan 11, 2017

是很好学的一门课程，对于初学者也很好掌握，很多的细节老师都讲的很详细，而且作业都是对本周课程的练习，便于大家巩固所学的知识。以后会持续关注类似的课程的，加油

By Healer

Dec 12, 2015

讲的非常好，很系统，其实我本身就会su的，但老师讲到很多很细致的地方我之前也是没有留意到的。

By Liao J

Aug 18, 2015

講解細緻，有很多經驗傳授和實用技巧。學完就能自己用SketchUp創建有用的模型。

By 周宥均

Aug 26, 2015

這課程實在是太有趣了！讓我都忍不住想快點上完啊！

By 吴冠卿

Sep 23, 2015

老师讲的很好，能够不枯燥的学习软件的操作

By Zhenyu Y

Dec 7, 2015

great course.

By 吴昊宁

Jan 30, 2016

一直在上康老师的这些课程

By 马晓平

Feb 3, 2016

安排合理，讲解清晰。

By 张朋帅

Oct 27, 2015

讲的很细致，高质量

By 法傅帅

Aug 27, 2015

非常有用的一门课程

By 盗盗号

Jan 27, 2016

支持康老师！

By 李洁

Aug 27, 2015

很棒~

By MR李

Oct 19, 2015

国内

By 空条莉优

Sep 22, 2015

Really nice teacher!I could got the point eazliy but the v

By Jasmine C

Mar 9, 2017

老師的影片操作部份步驟，可以稍加詳細說明一些會更好

By 王子昊

Feb 26, 2016

老师的讲解十分透彻，课后作业也很好的巩固了知识

By 拿着棒棒糖的男人

Dec 20, 2017

老师没有发现操做部分的视频很模糊吗？

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