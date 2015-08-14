By 汤和果•
Aug 14, 2015
这门课程相对来说比较简单。每个授课影片都十分简短精炼，但是需要花大量时间来巩固练习。SketchUp 这款软件用来 3D 绘图十分容易入手，比 3ds Max 简单多了。课程的作业有些十分有意思，最后一次作业是绘制台北 101 大楼呢。每次绘制完成都能体会到很强的成就感。大家的作业也做得很认真。十分值得大家来上这门课程，绝对不容错过。
By Weisi D•
Dec 13, 2016
like!
Prof and TAs are helpful and the discussion among students are quite active. Very rewarding learning experience!
By Qiong Z•
Sep 20, 2016
Easy to follow and includes a lot basic and important techniques to use sketchup.
By 吴晓晓•
Jan 11, 2017
是很好学的一门课程，对于初学者也很好掌握，很多的细节老师都讲的很详细，而且作业都是对本周课程的练习，便于大家巩固所学的知识。以后会持续关注类似的课程的，加油
By Healer•
Dec 12, 2015
讲的非常好，很系统，其实我本身就会su的，但老师讲到很多很细致的地方我之前也是没有留意到的。
By Liao J•
Aug 18, 2015
講解細緻，有很多經驗傳授和實用技巧。學完就能自己用SketchUp創建有用的模型。
By 周宥均•
Aug 26, 2015
這課程實在是太有趣了！讓我都忍不住想快點上完啊！
By 吴冠卿•
Sep 23, 2015
老师讲的很好，能够不枯燥的学习软件的操作
By Zhenyu Y•
Dec 7, 2015
great course.
By 吴昊宁•
Jan 30, 2016
一直在上康老师的这些课程
By 马晓平•
Feb 3, 2016
安排合理，讲解清晰。
By 张朋帅•
Oct 27, 2015
讲的很细致，高质量
By 法傅帅•
Aug 27, 2015
非常有用的一门课程
By 盗盗号•
Jan 27, 2016
支持康老师！
By 李洁•
Aug 27, 2015
很棒~
By MR李•
Oct 19, 2015
国内
By 空条莉优•
Sep 22, 2015
Really nice teacher!I could got the point eazliy but the v
By Jasmine C•
Mar 9, 2017
老師的影片操作部份步驟，可以稍加詳細說明一些會更好
By 王子昊•
Feb 26, 2016
老师的讲解十分透彻，课后作业也很好的巩固了知识
By 拿着棒棒糖的男人•
Dec 20, 2017
老师没有发现操做部分的视频很模糊吗？