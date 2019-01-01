Learner Reviews & Feedback for محاسبة الأوراق المالية القابلة للتداول by Alfaisal University | KLD
About the Course
تلجأ العديد من الشركات إلى استثمار جزء من أموالها في سوق الأوراق المالية متمثلة في السندات (Bonds) والأسهم (Stocks)، وهذا بغرض تحقيق أرباح رأس مالية سريعة تساعدها على توفير السيولة اللازمة كي تسير أعمالها بصورة مستمرة أو لغرض آخر وهو السيطرة على إحدى الشركات الأخرى عن طريق شراء حصة حاكمة فيها تزيد عن 50% من (Stocks) الخاصة بها حتى تكون لها الكلمة العليا في مجلس إداراتها واتخاذ قرارتها.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بإتقان محاسبة الأوراق المالية القابلة للتداول، أو كان مجال عملك يتطلب فهم هذا المجال وتوظيفه في سياق العمل، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر ينعكس بنتائج ملموسة على أعمالك.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: تبيان المقصود بمصطلح "الاضمحلال"، شرح الفرق بين "الشراء بخصم" و"الشراء بعلاوة إصدار"، التعرف على كيفية تصنيف (Marketable Securities)، معرفة الطرق المحاسبية المستخدمة لتسجيل (Financial Investments)، استعراض أهم المصطلحات المالية المرتبطة بمفهوم الأوراق المالية (Marketable Securities)، توضيح دراسة الأوراق المالية والتعرف على أهميتها كأدوات مالية وكيفية التعامل معها محاسبياً....