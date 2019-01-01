Chevron Left
Back to محاسبة الممتلكات والمنشآت والمعدات

Learner Reviews & Feedback for محاسبة الممتلكات والمنشآت والمعدات by Alfaisal University | KLD

About the Course

تمتلك جميع الشركات حول العالم مجموعة من الأصول (Assets) منها الأصول الثابتة (Fixed Assets) مثل: المباني والسيارات والأراضي والآلات التي تمتلكها الشركات ليس بغرض البيع بل بغرض الاستخدام في التشغيل والإنتاج، والأصول المتداولة (Current Assets) مثل: المخزون (Inventory) الذي تمتلكه بغرض البيع. هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها. إذا كنت من المهتمين بإتقان محاسبة الممتلكات والمنشآت والمعدات، أو كان مجال عملك يتطلب فهم هذا المجال وتوظيفه في سياق العمل، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر ينعكس بنتائج ملموسة على أعمالك. حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: الفرق بين مفهومي القيمة العادلة والتكلفة التاريخية، كيفية إجراء المعالجة المحاسبية لعملية بيع الأصول، مصطلح إطفاء الأصول، المعالجة المحاسبية لإهلاك الأصول، كيفية التعامل مع النفقات اللاحقة لشراء الأصل....
Filter by:

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder