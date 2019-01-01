Learner Reviews & Feedback for محاسبة الممتلكات والمنشآت والمعدات by Alfaisal University | KLD
About the Course
تمتلك جميع الشركات حول العالم مجموعة من الأصول (Assets) منها الأصول الثابتة (Fixed Assets) مثل: المباني والسيارات والأراضي والآلات التي تمتلكها الشركات ليس بغرض البيع بل بغرض الاستخدام في التشغيل والإنتاج، والأصول المتداولة (Current Assets) مثل: المخزون (Inventory) الذي تمتلكه بغرض البيع.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بإتقان محاسبة الممتلكات والمنشآت والمعدات، أو كان مجال عملك يتطلب فهم هذا المجال وتوظيفه في سياق العمل، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر ينعكس بنتائج ملموسة على أعمالك.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: الفرق بين مفهومي القيمة العادلة والتكلفة التاريخية، كيفية إجراء المعالجة المحاسبية لعملية بيع الأصول، مصطلح إطفاء الأصول، المعالجة المحاسبية لإهلاك الأصول، كيفية التعامل مع النفقات اللاحقة لشراء الأصل....