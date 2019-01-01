Learner Reviews & Feedback for محاسبة المقبوضات والديون المعدومة by Alfaisal University | KLD
About the Course
الديون المعدومة (Bad Debts) من أخطر القضايا التي تواجه الشركات حول العالم حيث أنها قد تؤدي إلى الإفلاس، وتتورط الشركات في هذا النوع من الديون حين تلجأ إلى تقديم العديد من التسهيلات الائتمانية في السداد لعملائها، فتُظهر حجماً هائلاً من المبيعات (Sales)، ولكنها تصبح في النهاية غير قادرة على تحصيل مستحقاتها كاملة والتي تتحول نسبة كبيرة منها إلى ديون معدومة (Bad Debts).
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بإتقان التعامل مع الديون المعدومة، أو كان مجال عملك يتطلب فهم هذا المجال وتوظيفه في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر ينعكس بنتائج ملموسة على أعمالك.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: المقصود باضمحلال حسابات العملاء، القيام بتحليل حسابات العملاء وأوراق القبض، أنواع الديون، حسابات العملاء....