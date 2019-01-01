Learner Reviews & Feedback for المحاسبة عن حقوق المساهمين by Alfaisal University | KLD
About the Course
الكثير منا يقرأ مصطلح (Balance Sheet) بصورة دورية لأسباب مختلفة، فمن الجائز أن تكون أحد المستثمرين الراغبين في شراء أسهم (Stocks) لشركة ما، أو قد تكون أحد موظفي البنوك الذين بصدد اتخاذ قرار بمنح قرض أو رفضه، ولذلك يجب أن تكون على دراية بكل جوانب تلك القائمة ولاسيما الجانب الذي يعد غاية في الأهمية وهو حقوق المساهمين (Shareholders’ Equity)، إذ أنه على هذا القدر من الأهمية لأنه يوضح صورة عامة عن رأس مال (Capital) الشركة وقدرتها على حمايته بالإضافة إلى قدرتها على تحقيق الأرباح بصورة تراكمية لسنوات عديدة.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: معرفة الفرق بين كل من (Stocks) و(Bonds)، وتوضيح كيفية إجراء المعالجة المحاسبية في الدفاتر للـ (Shareholders’ Equity)، والتعرف على عناصر حقوق المساهمين الأساسية، وتبيان المقصود بمفهوم حقوق المساهمين (Shareholders’ Equity)....