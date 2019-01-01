Learner Reviews & Feedback for تقدير تكاليف المنتجات على أساس النشاط by Alfaisal University | KLD
About the Course
تنقسم التكاليف في أية منشأة أعمال إلى نوعين: تكاليف مباشرة (Direct Costs) وهي المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالمنتج مثل المواد الخام والعمالة، وتكاليف غير مباشرة (Indirect Costs) وهي غير مرتبطة بالإنتاج بصورة مباشرة بل مرتبطة بالشركة والنشاط ككل مثل المصروفات الإدارية والتسويقية، وتكمن أهمية معرفة وحساب تلك التكاليف في كونها العامل الرئيسي لتحديد سعر بيع المنتج للعملاء وذلك عن طريق تحديد نصيب كل وحدة منتجة من إجمالي التكاليف لكن المشكلة تكمن في صعوبة تحديد نصيب المنتج من التكاليف غير المباشرة، حيث توجد طريقتان لحساب التكاليف لكل منتج: الطريقة الأولى هي الطريقة التقليدية المعروفة باسم مراكز التكلفة لكن نتائجها ليست بالدقة المطلوبة، أما الطريقة الأخرى الأحدث والأدق فهي حساب التكلفة على أساس الأنشطة (Activity-based Costing – ABC).
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بإتقان تقدير تكاليف المنتجات على أساس النشاط، أو كان مجال عملك يتطلب إتقان تلك المهارات وتوظيفها في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك واستخدامها بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: توضيح الفرق بين التكلفة المباشرة والتكلفة غير المباشرة، تبيان سبب صعوبة تخصيص التكلفة غير المباشرة على المنتجات المختلفة، معرفة طريقة تخصيص التكلفة غير المباشرة على المنتجات المختلفة، تخصيص التكلفة غير المباشرة باستخدام طريقة (ABC) في الواقع العملي....