موضوعات MySQL المتقدمة

في هذه الدورة التدريبية، ستبدأ في تجاوز عبارات SQL البسيطة في MySQL إلى مستوى متقدم في هندسة قواعد البيانات.
عندما تكمل هذه الدورة التدريبية، ستتمكن من: - استخدام عبارات التحكم والمتغيرات في سياقات مختلفة في MySQL\n - تطوير الدوال والإجراءات المحددة من قبل المستخدم - تحسين استعلامات قاعدة بيانات MySQL - إظهار معرفة عملية بتعبيرات الجداول الشائعة ونوع بيانات JSON - فهم كيفية ووقت استخدام المشغلات والأحداث - استخدام الاستعلامات الفرعية وJOINS وطرق العرض والمعاملات لإجراء تحليل البيانات - استخدام تقنيات تحسين قاعدة البيانات مثل معاملات MySQL ستكتسب خبرة في مهارات قاعدة بيانات MySQL المتقدمة التالية: - دوال MySQL المحددة من قبل مستخدم - إجراءات MySQL المخزنة المتقدمة - تقنيات تحسين MySQL بما في ذلك الفهارس والمعاملات وCTE وJSON - مشغلات MySQL والأحداث - تحليلات قاعدة البيانات في MySQL - استعلامات SQL المتقدمة لتحليل البيانات باستخدام JOINS والآراء والاستعلامات الفرعية من خلال هذه الدورة التدريبية، ستطور مهارات جديدة وتحسن إنتاجيتك وتتعلم كيفية التعامل بفاعلية مع البيانات وتعزيز آفاق حياتك المهنية. لكي تنجح في هذه الدورة التدريبية، يجب أن تكون قد أكملت بالفعل الدورة التدريبية السابقة، «هياكل قواعد البيانات والإدارة باستخدام MySQL»، أو أن تكون لديك خبرة سابقة في المهارات التي تم تدريسها في هذه الدورة.