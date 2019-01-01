Learner Reviews & Feedback for موضوعات متقدمة في برنامج مايكروسوفت وورد by Alfaisal University | KLD
About the Course
يمتاز برنامج (Microsoft Word) بالعديد من تنسيقات النصوص المختلفة مثل الاختيار بين أنواع الخطوط والألوان بالإضافة إلى إمكانية إضافة الصور والأشكال، إضافة إلى ذلك يُمكنّك البرنامج أيضاً من الدمج بينه وبين البرنامج الشهير (Microsoft Excel) إضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي تعلمناها على مدار الدورات الماضية، إذ توجد إمكانيات إضافية أخرى متقدمة يمكن الاعتماد عليها في مجال الأعمال مثل ربط النص بنصوص أخرى وبمصادر معلومات خارجية إضافة إلى القدرة على حماية النص بالعديد من الأشكال كي لا يتم اختراقه أو التغيير في محتواه بالإضافة إلى إمكانيات التصحيح اللغوي التلقائي.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم الموضوعات المتقدمة في برنامج "مايكروسوفت وورد"، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على كيفية إرسال النص مباشرة عن طريق الإيميل، استعراض طباعة المستندات، فهم المقصود بالارتباط التشعبي، استخدام النماذج الجاهزة....