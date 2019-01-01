Learner Reviews & Feedback for إدارة المشروعات في أجايل by Google
About the Course
هذه هي الدورة التدريبية الخامسة في برنامج شهادة إدارة المشروعات من Google. سوف تستكشف هذه الدورة تاريخ ونهج وفلسفة إدارة المشروعات في أجايل، بما في ذلك إطار عمل سْكرَم. سوف تتعلم كيفية التفريق والمزج بين أجايل والنهج الأخرى لإدارة المشروعات. أثناء تقدمك خلال الدورة التدريبية، ستتعرف على المزيد عن سْكرَم، من خلال استكشاف ركائزها وقيمها ومقارنة أدوار فريق سْكرَم الأساسية. سوف تكتشف كيفية إنشاء قائمة مهام المنتج وإدارتها وتنقيحها، وتنفيذ استراتيجيات التسليم القائمة على القيمة من أجايل، وتحديد خارطة طريق القيمة. سوف تتعلم أيضًا استراتيجيات لتنظيم أحداث سْكرَم الخمسة المهمة لفريق سْكرَم بشكل فعال، وتقديم نهج أجايل أو سْكرَم لمؤسسة ما، وتدريب فريق أجايل. وأخيرا، سوف تتعلم كيفية البحث عن الفرص وإيجادها في أدوار أجايل. سيستمر مديرو مشروعات Google الحاليون في إرشادك وتزويدك بالنُهُج والأدوات والموارد العملية لتحقيق أهدافك.
يجب أن يكون المتعلمون الذين يكملون هذا البرنامج مجهزين للتقدم لوظائف المستوى التمهيدي كمديري المشروعات. لا تلزم خبرة سابقة.
بنهاية هذه الدورة، ستكون قادرًا على:
شرح نهج وفلسفة إدارة المشروعات في أجايل، بما في ذلك القيم والمبادئ.
- شرح ركائز سْكرَم وكيفية دعمها لقيم سْكرَم.
- تحديد ومقارنة الأدوار الأساسية في فريق سْكرَم وما الذي يجعلها فعالة.
- إنشاء وإدارة قائمة مهام المنتج وتنقيح قائمة المهام.
- وصف الفعاليات الخمسة الهامة في سْكرَم وكيفية إعداد كل فعالية لفريق سْكرَم.
- تنفيذ استراتيجيات التسليم المبنية على القيمة لأجايل وتحديد خارطة طريق القيمة.
- شرح كيفية تدريب فريق أجايل ومساعدته في التغلب على التحديات.
- إجراء بحث عن وظيفة للحصول على دور أجايل وتعلم كيفية النجاح في مقابلتك....