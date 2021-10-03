Learner Reviews & Feedback for Алгоритмы, часть I by Princeton University
About the Course
Данный курс охватывает ключевые знания об алгоритмах и структурах данных, которыми обязан владеть каждый профессиональный программист. При этом акцент сделан на практических областях применения и научном анализе эффективности алгоритмов, реализованных на Java. В части I рассматриваются элементарные структуры данных, а также алгоритмы сортировки и поиска. В части II освещаются алгоритмы обработки графов и строк.
Все компоненты этого курса предоставляются бесплатно. При этом по завершении не выдаются какие-либо сертификаты....
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1 - 1 of 1 Reviews for Алгоритмы, часть I
By Andrei S
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Oct 3, 2021
не смотря на казащуюся простоту названия, курс довольно интересен и дает стимул задуматься о методах построения алгоритмов.