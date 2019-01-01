Learner Reviews & Feedback for مقدمة عن بنوك الاستثمار by Alfaisal University | KLD
About the Course
قد نسأل أنفسنا: لماذا ثمة أنواع مختلفة من البنوك؟ ولماذا لا يقوم البنك نفسه بالأنشطة والوظائف كافة؟ وهل تختلف طبيعة عمل البنك وأقسامه باختلاف نوعه؟ فكثير منا يعرف البنوك التجارية (Commercial Banks) التي نتعامل معها ودورها في تيسير الحياة الاقتصادية للأفراد والشركات، لكن هل تستطيع هذه البنوك القيام بالمعاملات المالية الضخمة والمعقدة؟ وهل تستطيع المساهمة في تحركات رؤوس الأموال وتوفير التمويل طويل الأجل؟ بالإضافة إلى ذلك هل لدى هذه البنوك الكفاءات اللازمة للقيام بالخدمات المالية المعقدة مثل إعادة الهيكلة (Restructuring)؟
هذه المهام كلها يصعب على البنوك التجارية القيام بها، لذلك ثمة نوع آخر من البنوك يستطيع القيام بمثل هذه الأنشطة وهو بنوك الاستثمار التي تلعب دور رئيسي في توفير رؤوس الأموال اللازمة للشركات، وفي إصدار وتسعير الأوراق المالية، وتقديم الخدمات الاستشارية.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بالتعرف على بنوك الاستثمار أو كان مجال عملك يتطلب معرفة ذلك وتوظيفه في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك في التعرف على بنوك الاستثمار بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على عمليات الاندماج والاستحواذ، استعراض أنواع الأوراق المالية في بنوك الاستثمار، تمييز ماهية المشتقات المالية، تعريف كل من سوق المال وسوق الأوراق المالية، تبيان وظائف بنوك الاستثمار الأساسية....