تعرَّف على كيفية بدء الإعلان على المنصات، مثل فيسبوك وإنستغرام عن طريق تطوير الإعلانات الفعالة. وتعرَّف على كيفية العمل مع فِرَق التصميم عن طريق التعبير عن جوهر حملتك الإعلانية في موجز إبداعي، وفهم كيفية تأثير سياسات الخصوصية في إعلاناتك. أكمِل الدورة التدريبية بمشروع ستُقدِّم فيه موجزًا إبداعيًا مع أصول ستسلِّمها إلى فريق التصميم لإنشاء حملتك الإعلانية. كما أنك ستُنشئ إعلانك الأول على وسائل التواصل الاجتماعي.
This course is part of the التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك Professional Certificate
Offered By
About this Course
What you will learn
كيفية تقييم المنصة المناسبة لتشغيل الحملات الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي عليها والأمور التي تجعل الإعلان فعالاً
كيفية الإبداع في تقديم العناصر المرئية ونصوص الإعلانات المُقنعة والفعالة على وسائل التواصل الاجتماعي
إنشاء إعلان مباشرةً من صفحة نشاطك التجاري على فيسبوك وحساب نشاطك التجاري على إنستغرام
كتابة موجز إبداعي وإنشاء إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي
Skills you will gain
- Advertising
- Social Media
- Creative Brief
- Writing
Offered by
Meta
Meta builds technologies that help people connect with friends and family, find communities, and grow businesses. On successful completion of the Meta Social Media Marketing Certificate or Meta Marketing Analytics Certificate, you'll gain access to the Meta Career Programs Job Board - a job search platform with 200+ employers looking to hire.
Syllabus - What you will learn from this course
مقدمة للإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي
في الأسبوع الأول، سوف تتعلم لماذا يجب عليك أن تستثمر في الإعلانات المدفوعة بالإضافة إلى المكونات الخمسة التي تشكل إعلانًا مدفوعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ومتى يجب الاستثمار فيهما.
إنشاء إعلانات فعّالة على وسائل التواصل الاجتماعي
في الأسبوع الثاني، ستتعلم كيفية إنشاء إعلان فعال على وسائل التواصل الاجتماعي سواء بشكل مستقل أو مع فريق خارجي أو داخلي.
البيانات والخصوصية والسياسات على وسائل التواصل الاجتماعي
ستتعرف في هذا الأسبوع على ماهية الإعلانات القائمة على البيانات وتنسيقات البيانات الشائعة وكيفية جمع البيانات. ستتعرف أيضًا على خصوصية المستخدم، وكيفية حمايتها، والقواعد التي يجب على المعلنين الالتزام بها.
بدء الإعلان على فيسبوك وإنستغرام
ستتعلم هذا الأسبوع كيفية إنشاء حملة إعلانية من صفحة فيسبوك للأعمال لديك وكيفية إنشاء حملة من حسابك التجاري على إنستغرام وفي قصص إنستغرام التي تنشرها.
About the التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك Professional Certificate
سواء كنت تتلاعب بمنصات التواصل الاجتماعي لشركتك بالفعل أو كنت جديدًا تمامًا في مجال التسويق الرقمي، فقد وصلت إلى المكان الصحيح. يتضمن هذا البرنامج المكون من ست دورات، والذي طوره خبراء التسويق الرقمي في Aptly جنبًا إلى جنب مع جهات التسويق على فيسبوك، منهجًا ذا صلة بالصناعة مصممًا لإعدادك لدور مبتدئ في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.بعد مقدمة إلى التسويق الرقمي ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، ستتعلم كيفية إنشاء تواجد عبر الإنترنت وإنشاء منشورات وإنشاء متابعين وإدارة حساباتك على الشبكات الاجتماعية. ستطور مهاراتك في إنشاء وإدارة الحملات الإعلانية في وسائل التواصل الاجتماعي وستتعلم كيفية تقييم نتائج جهودك التسويقية.الأهم من ذلك، خلال البرنامج، ستتمرن على مهاراتك الجديدة من خلال المشاريع العملية، والتي يمكنك عرض نتائجها من خلال مجموعة من أعمالك. عند الانتهاء بنجاح من البرنامج، ستحصل على كل من شهادة Coursera وشهادة مساعد التسويق الرقمي على فيسبوك مهاراتك في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي استخدام مدير إعلانات فيسبوك.
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