About this Course

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Course 3 of 6 in the
التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك
Beginner Level
Approx. 10 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • كيفية تقييم المنصة المناسبة لتشغيل الحملات الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي عليها والأمور التي تجعل الإعلان فعالاً

  • كيفية الإبداع في تقديم العناصر المرئية ونصوص الإعلانات المُقنعة والفعالة على وسائل التواصل الاجتماعي

  • إنشاء إعلان مباشرةً من صفحة نشاطك التجاري على فيسبوك وحساب نشاطك التجاري على إنستغرام

  • كتابة موجز إبداعي وإنشاء إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي

Skills you will gain

  • Advertising
  • Social Media
  • Creative Brief
  • Writing
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 3 of 6 in the
التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك
Beginner Level
Approx. 10 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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Meta

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

مقدمة للإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي

3 hours to complete
13 videos (Total 52 min), 6 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

2 hours to complete

إنشاء إعلانات فعّالة على وسائل التواصل الاجتماعي

2 hours to complete
7 videos (Total 38 min), 3 readings, 2 quizzes
Week
3

Week 3

1 hour to complete

البيانات والخصوصية والسياسات على وسائل التواصل الاجتماعي

1 hour to complete
10 videos (Total 32 min)
Week
4

Week 4

1 hour to complete

بدء الإعلان على فيسبوك وإنستغرام

1 hour to complete
9 videos (Total 30 min), 1 reading, 2 quizzes

About the التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك Professional Certificate

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك

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