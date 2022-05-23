"ستؤهلك هذه الدورة التدريبية لتكون خبيرًا في استخدام مدير إعلانات فيسبوك. تعلم طرق إنشاء حملات في مدير الإعلانات من خلال تحديد أهداف الإعلانات والجمهور المستهدف والميزانية ومواضع ظهورها تتماشى مع أهدافك الفريدة من نوعها. تعلم طرق وضع الإعلانات وإدارتها عبر فيسبوك وإنستغرام وكيفية تقييم نتائج حملات مدير الإعلانات لديك وتحسينها. في نهاية الدورة التدريبية ستتمكن من إنشاء حملة إعلانية حقيقية في مدير إعلانات فيسبوك ليس بهدف توسيع نطاق معرفتك فحسب بل أيضًا بهدف تكبير قائمتك الخاصة بمشاريع التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في نهاية هذه الدورة التدريبية، ستخضع للاختبار للحصول على شهادة فيسبوك للمساعدة في التسويق الرقمي.
This course is part of the التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك Professional Certificate
Offered By
About this Course
What you will learn
إنشاء حملات في مدير إعلانات فيسبوك
صمم إعلانًا يتوافق مع أهدافك التسويقية وقم بتوجيهه إلى الجمهور المراد استهدافه
حدد الميزانية ومواضع ظهور الإعلانات وضعّ جدولاً للإعلانات في مدير إعلانات فيسبوك
كُنّ واحدًا من المساعدين المعتمدين في التسويق الرقمي بفيسبوك
Skills you will gain
- Advertising
- Budget
- Evaluation
- Advertising Campaign
Offered by
Meta
Meta builds technologies that help people connect with friends and family, find communities, and grow businesses. On successful completion of the Meta Social Media Marketing Certificate or Meta Marketing Analytics Certificate, you'll gain access to the Meta Career Programs Job Board - a job search platform with 200+ employers looking to hire.
Syllabus - What you will learn from this course
الخطوات الأولى في مدير إعلانات فيسبوك
في هذا الأسبوع الأول، ستتعرف على كيف يتم الإعلان على فيسبوك وإنستغرام مع مدير الإعلانات. ستتعلم طرق وضع حملة إعلانية في مدير الإعلانات وستتعرف على طرق تقاضي فيسبوك رسومًا مقابل للإعلانات ومواضع ظهورها.
تحديد أهداف حملتك وميزانيتها
في الأسبوع الثاني من هذه الدورة التدريبية، ستتعلم طرق مواءمة أهدافك التسويقية مع الأهداف المناسبة للحملة على فيسبوك. كما ستتعلم طرق البت في ميزانية حملتك وتحديد ميزانيتك واختيار استراتيجيات عرض الأسعار في مدير الإعلانات
اختيار الجمهور والمنصات والجدول الزمني
في هذا الأسبوع، ستتعلم طرق تحديد الجمهور المستهدف للحملة الإعلانية وطرق استخدام أداة Facebook pixel لإعداد جمهور مخصص أو مماثل. كما ستتعلم طرق اختيار كواضع ظهور الإعلانات ووضع جدول زمني للإعلانات في مدير الإعلانات.
إنشاء إعلاناتك وتقييم نتائج حملاتك
في هذا الأسبوع، ستتعلم طرق تصميم إعلاناتك بما في ذلك اختيار الصور ومقاطع الفيديو وإعداد النسخة المرفقة. كما ستتعلم طرق تقييم نتائج حملتك في مدير الإعلانات.
About the التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك Professional Certificate
سواء كنت تتلاعب بمنصات التواصل الاجتماعي لشركتك بالفعل أو كنت جديدًا تمامًا في مجال التسويق الرقمي، فقد وصلت إلى المكان الصحيح. يتضمن هذا البرنامج المكون من ست دورات، والذي طوره خبراء التسويق الرقمي في Aptly جنبًا إلى جنب مع جهات التسويق على فيسبوك، منهجًا ذا صلة بالصناعة مصممًا لإعدادك لدور مبتدئ في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.بعد مقدمة إلى التسويق الرقمي ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، ستتعلم كيفية إنشاء تواجد عبر الإنترنت وإنشاء منشورات وإنشاء متابعين وإدارة حساباتك على الشبكات الاجتماعية. ستطور مهاراتك في إنشاء وإدارة الحملات الإعلانية في وسائل التواصل الاجتماعي وستتعلم كيفية تقييم نتائج جهودك التسويقية.الأهم من ذلك، خلال البرنامج، ستتمرن على مهاراتك الجديدة من خلال المشاريع العملية، والتي يمكنك عرض نتائجها من خلال مجموعة من أعمالك. عند الانتهاء بنجاح من البرنامج، ستحصل على كل من شهادة Coursera وشهادة مساعد التسويق الرقمي على فيسبوك مهاراتك في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي استخدام مدير إعلانات فيسبوك.
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