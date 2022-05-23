About this Course

1,854 recent views
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Course 4 of 6 in the
التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك
Beginner Level

Approx. 10 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • إنشاء حملات في مدير إعلانات فيسبوك

  • صمم إعلانًا يتوافق مع أهدافك التسويقية وقم بتوجيهه إلى الجمهور المراد استهدافه

  • حدد الميزانية ومواضع ظهور الإعلانات وضعّ جدولاً للإعلانات في مدير إعلانات فيسبوك

  • كُنّ واحدًا من المساعدين المعتمدين في التسويق الرقمي بفيسبوك

Skills you will gain

  • Advertising
  • Budget
  • Evaluation
  • Advertising Campaign
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 4 of 6 in the
التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك
Beginner Level

Approx. 10 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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Meta

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

الخطوات الأولى في مدير إعلانات فيسبوك

3 hours to complete
12 videos (Total 50 min), 6 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

2 hours to complete

تحديد أهداف حملتك وميزانيتها

2 hours to complete
7 videos (Total 29 min), 4 readings, 2 quizzes
Week
3

Week 3

2 hours to complete

اختيار الجمهور والمنصات والجدول الزمني

2 hours to complete
12 videos (Total 64 min), 2 readings, 2 quizzes
Week
4

Week 4

2 hours to complete

إنشاء إعلاناتك وتقييم نتائج حملاتك

2 hours to complete
8 videos (Total 42 min), 3 readings, 2 quizzes

About the التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك Professional Certificate

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك

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