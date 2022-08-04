Learner Reviews & Feedback for Оцінка успішності: маркетингова аналітика та вимірювання by Google
About the Course
"Оцінка успішності: маркетингова аналітика та вимірювання" є п’ятим із семи курсів програми сертифікації Google з цифрового маркетингу та електронної комерції. На цьому курсі розглядаються практики та інструменти маркетингової аналітики. Очікується, що фахівці з цифрового маркетингу та електронної комерції будуть аналізувати дані з різних джерел (таких як вебсторінки, канали цифрового маркетингу і сайти електронної комерції) та використовувати їх для отримання інформації про клієнтів. Ви будете створювати медіаплани і ставити цілі ефективності. Ви дізнаєтеся, як вимірювати й аналізувати дані маркетингових кампаній за допомогою інструментів Google Analytics, Google Ads тощо. Потім навчитеся коригувати маркетинговий бюджет відповідно до аналітичних даних, отриманих на основі ключових показників. Ви використовуватимете результати A/B-тестування для оптимізації кампанії та визначення показників, що гарантують її успіх. Ви зможете аналізувати й візуалізувати дані та ідеї в електронних таблицях і готувати презентації, щоб ділитися ходом кампанії або її результатами із зацікавленими сторонами.
Співробітники Google, які зараз працюють у цій сфері, навчатимуть вас за допомогою практичних вправ і прикладів, які імітують стандартні завдання в області цифрового маркетингу й електронної комерції, а також продемонструють найбільш ефективні інструменти й ресурси, які вони використовують у своїй роботі.
Студенти, які пройдуть усі сім курсів програми, володітимуть навичками, які дадуть їм змогу претендувати на вакансії початкового рівня в галузі цифрового маркетингу та електронної комерції. Попередній досвід роботи необов’язковий.
Пройшовши цей курс, ви вмітимете вирішувати такі завдання:
– планування та розподіл витрат маркетингових бюджетів;
– розуміння унікальної ролі цілей ефективності та ключових показників ефективності (KPI) в маркетингових кампаніях;
– уміння використовувати інструменти на кшталт Google Analytics і Google Ads для вимірювання ефективності сайтів і рекламних кампаній;
– визначення показників рентабельності інвестицій (ROI) або рентабельності витрат на рекламу (ROAS) маркетингового проекту;
– підготовка, проведення та аналіз результатів A/B-тестування для оптимізації маркетингової кампанії;
– застосування таких функцій електронних таблиць, як сортування, фільтрування та зведені таблиці, для підготовки даних для демонстрації;
– створення діаграм в електронних таблицях для візуалізації показників;...