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Back to Оцінка успішності: маркетингова аналітика та вимірювання

Learner Reviews & Feedback for Оцінка успішності: маркетингова аналітика та вимірювання by Google

About the Course

"Оцінка успішності: маркетингова аналітика та вимірювання" є п’ятим із семи курсів програми сертифікації Google з цифрового маркетингу та електронної комерції. На цьому курсі розглядаються практики та інструменти маркетингової аналітики. Очікується, що фахівці з цифрового маркетингу та електронної комерції будуть аналізувати дані з різних джерел (таких як вебсторінки, канали цифрового маркетингу і сайти електронної комерції) та використовувати їх для отримання інформації про клієнтів. Ви будете створювати медіаплани і ставити цілі ефективності. Ви дізнаєтеся, як вимірювати й аналізувати дані маркетингових кампаній за допомогою інструментів Google Analytics, Google Ads тощо. Потім навчитеся коригувати маркетинговий бюджет відповідно до аналітичних даних, отриманих на основі ключових показників. Ви використовуватимете результати A/B-тестування для оптимізації кампанії та визначення показників, що гарантують її успіх. Ви зможете аналізувати й візуалізувати дані та ідеї в електронних таблицях і готувати презентації, щоб ділитися ходом кампанії або її результатами із зацікавленими сторонами. Співробітники Google, які зараз працюють у цій сфері, навчатимуть вас за допомогою практичних вправ і прикладів, які імітують стандартні завдання в області цифрового маркетингу й електронної комерції, а також продемонструють найбільш ефективні інструменти й ресурси, які вони використовують у своїй роботі. Студенти, які пройдуть усі сім курсів програми, володітимуть навичками, які дадуть їм змогу претендувати на вакансії початкового рівня в галузі цифрового маркетингу та електронної комерції. Попередній досвід роботи необов’язковий. Пройшовши цей курс, ви вмітимете вирішувати такі завдання: – планування та розподіл витрат маркетингових бюджетів; – розуміння унікальної ролі цілей ефективності та ключових показників ефективності (KPI) в маркетингових кампаніях; – уміння використовувати інструменти на кшталт Google Analytics і Google Ads для вимірювання ефективності сайтів і рекламних кампаній; – визначення показників рентабельності інвестицій (ROI) або рентабельності витрат на рекламу (ROAS) маркетингового проекту; – підготовка, проведення та аналіз результатів A/B-тестування для оптимізації маркетингової кампанії; – застосування таких функцій електронних таблиць, як сортування, фільтрування та зведені таблиці, для підготовки даних для демонстрації; – створення діаграм в електронних таблицях для візуалізації показників;...
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