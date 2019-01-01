Learner Reviews & Feedback for قائمة الميزانية وقائمة الدخل by Alfaisal University | KLD
About the Course
للقوائم المالية (Financial Statements) أهمية كبيرة، فهي تهم الجميع سواء كانوا مستثمرين أم مصارف أم هيئات حكومية، فلكل من هؤلاء أغراضه الخاصة لقراءتها وتحليلها، وتستخدم (Financial Statements) لتوضيح الموقف المالي للشركات ودعم قرارات المستثمرين للمساهمة فيها، كي يتمكنوا من اتخاذ قرارات مالية (Financial Decisions) صائبة.
يُفاجئ أغلب الأفراد عند الاطلاع على القوائم المالية (Financial Statements) بكمٍ كبيرٍ من المصطلحات التي لا يمكنهم تفسيرها مما يحيل دون الاستفادة من المعلومات الثمينة التي تتضمنها، ولذلك يتوجب علينا فهم تلك المصطلحات لمعرفة الطريقة الصحيحة للتعامل مع (Financial Statements).
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بالتعرف على المقصود بقائمة الميزانية وقائمة الدخل أو كان مجال عملك يتطلب إتقان تلك المهارات وتوظيفها في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: استعراض خطوات إعداد القائمة المالية، التعرف على كيفية الربط بين القوائم المالية من خلال التحليل المالي، شرح مفهوم القوائم المالية وأنواعه، توضيح المبادئ المحاسبية،
تبيان مفهوم دورة المحاسبية....