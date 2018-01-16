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Learner Reviews & Feedback for 悖论：思维的魔方 by Peking University

4.8
stars
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2 reviews

About the Course

“悖论”（paradox）指思维中深层次的矛盾，并且是难解的矛盾。它们是巨大且艰深的理智难题，以触目惊心的形式向我们展示了：我们的看似合理、有效的“共识”、“前提”、“推理规则”在某些地方出了问题，我们思维中最基本的概念、原理、原则在某些地方潜藏着风险。悖论对人类理智构成严重挑战，并在人类的认知发展和科学发展中起重要作用。 本课程将讲授历史上已经提出的一些著名悖论，涉及的论题有：一些扰人的二难困境；模糊性：连锁悖论；芝诺悖论和无穷之迷；逻辑-数学悖论；语义悖论；休谟问题和归纳悖论；认知悖论；合理行动和决策的悖论；道德悖论；中国古代文化中的悖论；对于悖论的进一步思考，如此等等。 我认为，大学里应该传授两类知识：一类知识“实实在在”，另一类知识“奇奇怪怪”。 学习第一类知识后，你能够成为此类知识的使用者和传播者，成为社会所需要的合格的劳动者，能够直接在企事业单位就业，也为自己谋一份体面而有尊严的生活。 学习第二类知识，则有助于打破你的思维定势，开拓你的理智空间，激发你的理智好奇心，使你养成独立思考的习惯，培养一种健康、温和的怀疑主义态度，培养一种宽容和接纳的文明态度，能够成为民主社会中独立自主、理性负责的公民，经进一步深造后，有可能成为知识的创造者和生产者，成为各行各业中的精英人物。 “悖论”（paradox）典型地属于“奇奇怪怪”的知识。...
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1 - 2 of 2 Reviews for 悖论：思维的魔方

By 谌虹宇

Jan 16, 2018

这门课程非常的有意思。在全球，绝大多数人可能一生都不知道悖论是什么。其实，我们生活中的方方面面无一不涉及到哲学思想，只是缺少系统的学习这些知识。陈波教授的授课非常细致，课程非常有趣，让我第一次比较正式的从哲学的角度去思考问题，这是非常有用的，感谢coursera为我推荐了这门有趣的课程，muchas grácias!!!

By 俊傑 黃

Jul 18, 2017

雖然有些數學基礎跟不上 , 但也並不太礙學習 , 這課程十分有趣

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