By 莱卡爱西•
May 25, 2016
对于编剧的实际操作很有帮助，我模糊地认识到编剧并不是没有完整的理论体系就能轻松胜任的技能，才会在网上搜索指导的课程，期待发现一些东西，很幸运能够碰到印证了我的想法并且教了我很多的“编剧：像导演一样编剧”，感谢偶尔看到的一篇文章指出了这一点，否则可能我现在还在迷惑，却不知道挫败感是正常的，因为我需要学习我不了解的有用的东西，看和欣赏是一回事，作为创造得人却需要学会创造它们的能力，能够意识到这一点真是太好了——当我觉得编剧是容易像吃饭喝水一样，世界才刚原谅我的幼稚，我发现自己之前在逞强，所以现在心态有了一些变化，在编剧的道路会行走多远？不知道，我要听课喽
By 尹璐•
Jul 14, 2016
老师讲的真好。深入浅出，一点一点的带你走入编剧的世界，有学完了就想开写的冲动。
By ShawnHu•
Oct 17, 2017
不错，课程内容简洁明了，很实在，循序渐进的学习方式也较容易掌握。
By 王舒•
Oct 23, 2017
非常实用，在电影编剧方便提供了清晰可靠的逻辑思考依据。
By 黃馨儀•
Sep 21, 2017
獲得很多啟發，感謝老師們的傾囊相授!
By 杨柯•
Oct 23, 2017
非常好的课程，非常值得学习！
By Yee C Z C•
May 31, 2017
Great Course
By Chunrong C•
Jun 29, 2016
简明扼要，受益匪浅。
By Feng T•
Sep 14, 2016
非常有收获
By lily.K•
May 29, 2016
非常好！
By Wenjun C•
Jul 30, 2017
颇受益。唯一是作业的题材个人认为可以选更好的。或者允许学生自己定。
By YuChen M•
Oct 20, 2016
评分标准不客观，级距差别太大，有不敢给满分的同学
就会有不敢给低分的同学，只有六个评分标准
评分标准还只有四个等地，最重要只有一个人评分过与不过
这样的数据出来，怎么会正确