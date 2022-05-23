About this Course

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 17 hours to complete
Arabic
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 17 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

Placeholder

University of California San Diego

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

25 minutes to complete

مرحبًا

25 minutes to complete
2 videos (Total 3 min), 2 readings
4 hours to complete

البيانات الضخمة: السبب والمكان

4 hours to complete
13 videos (Total 77 min), 13 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

3 hours to complete

خصائص البيانات الضخمة وأبعاد قابلية التوسع

3 hours to complete
7 videos (Total 34 min), 9 readings, 1 quiz
4 hours to complete

علوم البيانات: الاستفادة بقيمة البيانات الضخمة

4 hours to complete
11 videos (Total 66 min), 12 readings, 1 quiz
Week
3

Week 3

1 hour to complete

أسس أنظمة البيانات الضخمة وبرمجتها

1 hour to complete
4 videos (Total 19 min), 4 readings, 1 quiz
5 hours to complete

الأنظمة: بدء استخدام برنامج Hadoop

5 hours to complete
11 videos (Total 66 min), 8 readings, 3 quizzes

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder