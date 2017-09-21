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Learner Reviews & Feedback for 工程資訊管理 BIM 塑模 by National Taiwan University

4.7
stars
43 ratings
8 reviews

About the Course

這門課是「CAD/BIM技術與應用」專項課程的第六門課，屬於BIM系列課程：「工程資訊管理BIM基礎」、「工程資訊管理BIM塑模」及「工程資訊管理BIM應用」的第二門課。 修習這門課之前，應具備BIM技術的基礎知識，並能操作簡單的BIM模型，如此才能在修習這門課時，充分理解教授的內容與全觀BIM知識間的關聯。「CAD/BIM技術與應用」專項課程的「工程資訊管理BIM基礎」課程，可提供修習這門課前所需具備的相關知識。 BIM模型，是BIM技術應用的基礎。在這門課中，我們以業界廣為應用的建模軟體Autodesk Revit，作為教學工具。學習者將親自建置一棟六層樓住宅的BIM模型，並理解如何將工程施作流程，對應至BIM模型中。唯有依照工程施作流程建置BIM模型，BIM模型才得以實際應用在施工中。完成此課程後，將具備業界所需的BIM塑模能力。 想理解BIM模型是如何製作的嗎？想成為優秀的BIM模型建構師嗎？學習完這門課，你將了解工程實務與建置BIM模型間的對應關聯，並具備BIM塑模的技能。 預估所需學習總時間：45小時。...
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1 - 8 of 8 Reviews for 工程資訊管理 BIM 塑模

By Lei G

Sep 21, 2017

深入简出，作为Revit建模的初学蛮好的

By 吴冠卿

Oct 27, 2015

从实际案例讲解 更有说服力。

By 蔡诗雨

Feb 25, 2016

很喜欢的系列课程

By 张麒麟

Oct 25, 2019

感恩老师

By HU Z

Apr 14, 2017

老师讲得很好，课程的规划也很好，不足之处在于难度稍低，下次录播可以考虑下提高点难度

By 汤和果

Sep 18, 2015

这门课最终完成一个建筑的地下室和一层，包括车库和下水沟的建置。在 Revit 中按照实际施工的顺序进行建模，能够学到很多建筑中的知识。

课程材料有很多错误的地方，也有很多材料欠缺。好在与老师邮件沟通，所有问题都及时解决。

互评作业要评5份，而且标准略显简单，所以作业拖的战线有点长。

我们最后可以自行完成整栋建筑的建模。完成后会有满满的成就感~~

By arix

Mar 24, 2016

人数太少，社区太不活跃了，评定成绩都举步维艰

By Chen,Yu-Chung

Apr 11, 2016

學習上有些吃力，版上人數少，有許多問題都求助無門。希望能有可線上與老師或是助教的交流平台

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