By Lei G•
Sep 21, 2017
深入简出，作为Revit建模的初学蛮好的
By 吴冠卿•
Oct 27, 2015
从实际案例讲解 更有说服力。
By 蔡诗雨•
Feb 25, 2016
很喜欢的系列课程
By 张麒麟•
Oct 25, 2019
感恩老师
By HU Z•
Apr 14, 2017
老师讲得很好，课程的规划也很好，不足之处在于难度稍低，下次录播可以考虑下提高点难度
By 汤和果•
Sep 18, 2015
这门课最终完成一个建筑的地下室和一层，包括车库和下水沟的建置。在 Revit 中按照实际施工的顺序进行建模，能够学到很多建筑中的知识。
课程材料有很多错误的地方，也有很多材料欠缺。好在与老师邮件沟通，所有问题都及时解决。
互评作业要评5份，而且标准略显简单，所以作业拖的战线有点长。
我们最后可以自行完成整栋建筑的建模。完成后会有满满的成就感~~
By arix•
Mar 24, 2016
人数太少，社区太不活跃了，评定成绩都举步维艰
By Chen,Yu-Chung•
Apr 11, 2016
學習上有些吃力，版上人數少，有許多問題都求助無門。希望能有可線上與老師或是助教的交流平台