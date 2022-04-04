Learner Reviews & Feedback for لغة الجسد | Body Language by Alfaisal University | KLD
About the Course
هناك فرق كبير بين ما يمكننا فهمه من الشخص من خلال كلامه وما يمكننا فهمه من خلال التواصل غير اللفظي، ففهمنا للغة الجسد (Body Language) يجعلنا أكثر قدرة على فهم الآخرين والتفاعل معهم وتكوين انطباع عن شخصيتهم، من خلال إيماءة أو حركة قد يفعلها الشخص دون أن يتكلم، وتأتي أهمية الـ (Body Language) من القدرة في التأثير بالآخرين دون كلام.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بامتلاك مهارات التواصل عبر لغة الجسد أو كان مجال عملك يتطلب إتقان تلك المهارات وتوظيفها في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك في فهم وتحليل واستخدام لغة الجسد بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: كيفية اكتشاف الكذب، الأخطاء الشائعة في استخدام لغة الجسد وكيفية تجنبها، أهم الحركات والإيماءات الخاصة بلغة الجسد، أهمية ومفهوم وأنواع لغة الجسد....