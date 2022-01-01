Learner Reviews & Feedback for إنشاء إطارات شبكية ونماذج أوّلية منخفضة الدقة by Google
About the Course
"إنشاء الإطارات الشبكية والنماذج الأوّلية منخفضة الدقة" هي الدورة الثالثة في برنامج الشهادة التي ستزودك بالمهارات التي تحتاجها للتقدم لوظائف المبتدئين في تصميم تجربة المستخدم (UX). في هذه الدورة التدريبية، ستستمر في تصميم تطبيق جوال لملفك الشخصي الاحترافي لتجربة المستخدم. ستبدأ بإنشاء مخططات القصة والتعرف على أساسيات الرسم. بعد ذلك، ستقوم بإنشاء إطارات شبكية ورقية وإطارات شبكية رقمية باستخدام أداة التصميم Figma. ستقوم أيضًا بإنشاء نموذج أوّلي ورقي ونموذج أوّلي رقمي منخفض الدقة في Figma.
سيعمل مصممو تجربة المستخدم والباحثون الحاليون في Google كمدربين لك، وستكمل الأنشطة العملية التي تحاكي سيناريوهات تصميم تجربة المستخدم في العالم الحقيقي. يجب أن يكون المتعلمون الذين يكملون الدورات السبع في برنامج الشهادة مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على وظائف مصممي تجربة المستخدم المبتدئين.
بنهاية هذه الدورة، ستكون قادرًا على:
- إعداد بيان هدف.
- إنشاء نوعين من مخططات القصة: صورة كبيرة ومقرّبة.
- فهم الفرق بين التصميم منخفض الدقة وعالي الدقة.
- تطبيق أساسيات الرسم.
- تطبيق مبادئ بنية المعلومات لتنظيم تطبيقات الهاتف المحمول.
- إنشاء إطارات شبكية ورقية لتصميم تطبيقات الأجهزة المحمولة.
- إعداد إطارات شبكية رقمية في أداة التصميم Figma.
- بناء نموذج أوّلي ورقي لإضافة التفاعلية للتصميمات.
- تصميم نموذج أوّلي منخفض الدقة في Figma.
- التعرف على التحيز الضمني والأنماط الخادعة في التصميم.
- استمر في تصميم تطبيق جوال لتضمينه في ملفك الشخصي المهني.
لتكون ناجحًا في هذه الدورة، يجب عليك إكمال الدورتين السابقتين في برنامج الشهادة هذا، أو أن يكون لديك القدرة على إجراء بحث المستخدم للإبلاغ عن إنشاء خرائط التعاطف، والشخصيات، وقصص المستخدم، وخرائط رحلة المستخدم، وبيانات المشكلات، وعروض القيمة. ستحتاج أيضًا إلى ورق وقلم حبر أو قلم رصاص....