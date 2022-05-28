هذه الدورة مخصصة لمبرمجي اللغة C ذوي الخبرة الذين يرغبون في البرمجة بلغة C++. تتطلب الأمثلة والتمارين فهمًا أساسيًا للخوارزميات والبرمجيات الموجّهة للكائنات.
لغة البرمجة C++ لمبرمجي C، الجزء (ب)University of California, Santa Cruz
About this Course
Skills you will gain
- Syntax
- I-Deas
- Euler'S Totient Function
- Lambda Calculus
Offered by
University of California, Santa Cruz
UC Santa Cruz is an outstanding public research university with a deep commitment to undergraduate education. It’s a place that connects people and programs in unexpected ways while providing unparalleled opportunities for students to learn through hands-on experience.
Syllabus - What you will learn from this course
STL ولعبة Hex
تبحث هذه الوحدة في بنية مكتبة النماذج القياسية. من المهم بشكل خاص فهم كيفية استخدام التكرارات للوصول إلى الحاوية لإنتاج خوارزميات عامة عالية الكفاءة. تتضمن الوحدة أيضًا النمط الجديد المهم لكائن الدالة - التعبير lambda.
Hex كرسم بياني والوراثة
توضح هذه الوحدة كيف يمكن لعب Hex كلعبة على الرسم البياني. يتضمن هذا تمثيلها كرسم بياني غير موجه في C++. تستكشف الوحدة منطق وصيغة الوراثة في لغة ++C. والمثال الرئيسي هو طالب الفئة الأساسية والفئة المشتقة grad_student.
Hex واستخدام الذكاء الاصطناعي ودلالات حركات لغة C++
تشرح هذه الوحدة Min-Max وخوارزمية Alpha-Beta للعب اللعبة. تتضمن موضوعات البرمجة الخاصة بها دلالات حركات C++ 11 ومثالًا تفصيليًا لجمع البيانات المهملة المرجعية.
برنامج Monte Carlo Hex، مواضيع وأنماط C++ المتقدمة
توضح هذه الوحدة كيفية استخدام تقييم مونت كارلو في الألعاب المعقدة مثل Hex وGo. وقد أدى ذلك إلى أعلى مستوى في البطولة في كلتا اللعبتين. تناقش الوحدة تأكيدات واستثناءات C++ لمعالجة الأخطاء والتأكيدات الثابتة لميزة C++ 11 الجديدة. أخيرًا، يقدم الجزء الأخير من الوحدة فكرة "نمط التصميم"، وهي سمة من سمات برمجة OO الحديثة.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
More questions? Visit the Learner Help Center.