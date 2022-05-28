About this Course

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Approx. 15 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Syntax
  • I-Deas
  • Euler'S Totient Function
  • Lambda Calculus
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 15 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

University of California, Santa Cruz

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

STL ولعبة Hex

3 hours to complete
16 videos (Total 157 min), 1 reading
Week
2

Week 2

3 hours to complete

Hex كرسم بياني والوراثة

3 hours to complete
14 videos (Total 138 min), 1 reading, 1 quiz
Week
3

Week 3

2 hours to complete

Hex واستخدام الذكاء الاصطناعي ودلالات حركات لغة C++

2 hours to complete
11 videos (Total 133 min), 1 reading
Week
4

Week 4

4 hours to complete

برنامج Monte Carlo Hex، مواضيع وأنماط C++ المتقدمة

4 hours to complete
16 videos (Total 178 min), 1 reading, 1 quiz

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