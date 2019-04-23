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Learner Reviews & Feedback for ممارسات التدريب by University of California, Davis

4.8
stars
164 ratings
43 reviews

About the Course

لكي يكون التدريب أكثر فاعلية، من المهم أن تكون هناك ثقافة قوية من التدريب والمساءلة والتي ستتعلم كيفية دمجها في اجتماعاتك الثنائية في هذه الدورة. سنناقش الاستراتيجيات في تدريب الموظفين الرائعين الذين يتميزون بدرجة عالية من الحافز والأداء المتسق والذين يتسمون بضعف الأداء. سنستكشف أدوات محددة مثل أجندة التدريب، والتي يمكنك تطبيقها على الفور في محادثات التدريب الخاصة بك. وسوف تتعلم كيفية استخدام أسلوب "منطق التدريب" في سيناريوهات الأداء النموذجية التي يواجهها المديرون. وأخيرًا، ستتعلم من هذه الدورة بعض الاستراتيجيات الملموسة عن كيفية تدريب مديري التدريب الآخرين. إذا كنت مستعدًا لبدء ممارسة التدريب داخل مؤسستك، فالرجاء الانضمام إلينا في هذه الدورة التدريبية!...

Top reviews

A

Mar 1, 2021

دورة قيمة تعلمنا كيف نجمعع بين مصلحة العمل ومصلحة الموظف ، ومراعاة الجوانب الإنسانية للجميع مع احترام العمل وحقوق الآخرين

KA

Feb 20, 2021

دورة مميزة للغاية وذات اهمية لبناء الخطط التدريبية بشكل دقيق وفعال

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1 - 25 of 43 Reviews for ممارسات التدريب

By saeed b a

Apr 23, 2019

Excellent

By amna i a

Apr 22, 2019

ممتاز

By FSC L 3

May 14, 2019

ش

By Zaid A

May 30, 2019

great course, recommend to every

By Ali G

Mar 2, 2021

دورة قيمة تعلمنا كيف نجمعع بين مصلحة العمل ومصلحة الموظف ، ومراعاة الجوانب الإنسانية للجميع مع احترام العمل وحقوق الآخرين

By Khaled R E A

Feb 21, 2021

دورة مميزة للغاية وذات اهمية لبناء الخطط التدريبية بشكل دقيق وفعال

By Malek A A

May 5, 2020

شكرا جزيلا لكم المحاضرة رائعة جدا

By khawla s h A

May 6, 2020

thank you

By Medya S A K

Jul 23, 2019

الدور

By hanan m s a

Mar 2, 2020

t

By Muna A S

Mar 16, 2020

No comment

By Dr. R M A

Apr 13, 2020

فقط التقييم الأقران يؤخر انحاز اَي دوره يرجى إعارة النظر في تقييم الأقران

By NOURA J M J A

Jun 10, 2020

مجال التدريب واسع يكتسبه ويطوره الموظف او المدرب في كل زمان و.....

By rujofalqubaisi

Jun 27, 2020

دورة ممتعة ومفيدة للمدراء ورؤساء الاقسام

By Ayesha Y S A

Jun 9, 2020

الدورة ممتازه ومفيدة

By Ahmed A

Aug 28, 2019

good course

By Mervat I S

Mar 16, 2020

thank yo

By Mona A A

May 7, 2020

ممتازة

By 1808262

Jun 6, 2020

شكرا

By 1806074

Oct 20, 2019

Good

By 34344

Aug 4, 2019

ي

By Sana' H

Sep 20, 2019

I enjoyed the course, it is really valuable. I preferred if the course title on the certificate is written in English so the certificate would be easy to read.

By OSAMA H A A

Jun 24, 2020

شكرا لكم

By عمار ع ا

Jul 13, 2020

اوافق بشدة رائع

By Jehan M H

May 14, 2020

all the best

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