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Mar 1, 2021
دورة قيمة تعلمنا كيف نجمعع بين مصلحة العمل ومصلحة الموظف ، ومراعاة الجوانب الإنسانية للجميع مع احترام العمل وحقوق الآخرين
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Feb 20, 2021
دورة مميزة للغاية وذات اهمية لبناء الخطط التدريبية بشكل دقيق وفعال
By saeed b a•
Apr 23, 2019
Excellent
By amna i a•
Apr 22, 2019
ممتاز
By FSC L 3•
May 14, 2019
ش
By Zaid A•
May 30, 2019
great course, recommend to every
By Ali G•
Mar 2, 2021
دورة قيمة تعلمنا كيف نجمعع بين مصلحة العمل ومصلحة الموظف ، ومراعاة الجوانب الإنسانية للجميع مع احترام العمل وحقوق الآخرين
By Khaled R E A•
Feb 21, 2021
دورة مميزة للغاية وذات اهمية لبناء الخطط التدريبية بشكل دقيق وفعال
By Malek A A•
May 5, 2020
شكرا جزيلا لكم المحاضرة رائعة جدا
By khawla s h A•
May 6, 2020
thank you
By Medya S A K•
Jul 23, 2019
الدور
By hanan m s a•
Mar 2, 2020
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By Muna A S•
Mar 16, 2020
No comment
By Dr. R M A•
Apr 13, 2020
فقط التقييم الأقران يؤخر انحاز اَي دوره يرجى إعارة النظر في تقييم الأقران
By NOURA J M J A•
Jun 10, 2020
مجال التدريب واسع يكتسبه ويطوره الموظف او المدرب في كل زمان و.....
By rujofalqubaisi•
Jun 27, 2020
دورة ممتعة ومفيدة للمدراء ورؤساء الاقسام
By Ayesha Y S A•
Jun 9, 2020
الدورة ممتازه ومفيدة
By Ahmed A•
Aug 28, 2019
good course
By Mervat I S•
Mar 16, 2020
thank yo
By Mona A A•
May 7, 2020
ممتازة
By 1808262•
Jun 6, 2020
شكرا
By 1806074•
Oct 20, 2019
Good
By 34344•
Aug 4, 2019
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By Sana' H•
Sep 20, 2019
I enjoyed the course, it is really valuable. I preferred if the course title on the certificate is written in English so the certificate would be easy to read.
By OSAMA H A A•
Jun 24, 2020
شكرا لكم
By عمار ع ا•
Jul 13, 2020
اوافق بشدة رائع
By Jehan M H•
May 14, 2020
all the best