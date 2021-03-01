About this Course

4,899 recent views
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Approx. 20 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Employment
  • Training
  • Planning
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 20 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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University of California, Davis

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up99%(1,915 ratings)
Week
1

Week 1

4 hours to complete

نظرة عامة حول الدورة التدريبية وكيفية وضع ثقافة تدريب ومساءلة

4 hours to complete
7 videos (Total 41 min), 3 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

3 hours to complete

تصميم ممارسة تدريب فردية مباشرة لمرؤوسيك

3 hours to complete
8 videos (Total 67 min), 4 readings, 1 quiz
Week
3

Week 3

1 hour to complete

تطبيق أسلوب "معادلات التدريب" على سيناريوهات الأداء النموذجية

1 hour to complete
7 videos (Total 40 min), 1 reading, 1 quiz
3 hours to complete

تدريب المُدرب

3 hours to complete
4 videos (Total 22 min), 1 reading, 2 quizzes
Week
4

Week 4

8 hours to complete

مرحلة التخصص 2: ممارسة وجدول أعمال التدريب الخاصان بك

8 hours to complete
4 videos (Total 22 min)

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