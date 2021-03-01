لكي يكون التدريب أكثر فاعلية، من المهم أن تكون هناك ثقافة قوية من التدريب والمساءلة والتي ستتعلم كيفية دمجها في اجتماعاتك الثنائية في هذه الدورة.
ممارسات التدريبUniversity of California, Davis
About this Course
Skills you will gain
- Employment
- Training
- Planning
Offered by
University of California, Davis
UC Davis, one of the nation’s top-ranked research universities, is a global leader in agriculture, veterinary medicine, sustainability, environmental and biological sciences, and technology. With four colleges and six professional schools, UC Davis and its students and alumni are known for their academic excellence, meaningful public service and profound international impact.
Syllabus - What you will learn from this course
نظرة عامة حول الدورة التدريبية وكيفية وضع ثقافة تدريب ومساءلة
في هذه الوحدة الأولى، ستتعرف على جميع العناصر الأساسية التي تُشكل عملية التدريب التي تحدثنا عنها حتى الآن في التخصص - الرسالة والهدف والرؤية والمساءلة ومؤشرات الأداء الرئيسية والتوقعات. بعد إتمام هذه الوحدة، ينبغي أن تكون قادرًا على وصف أساليب تدريب أنواع مختلفة من الموظفين، وعلى بدء وضع ممارسات تدريب فعالة مناسبة لك ولجميع الموظفين الذين يُشكلون فريقك.
تصميم ممارسة تدريب فردية مباشرة لمرؤوسيك
هذه الوحدة بمثابة دعوة للتفكير في كيفية إدارة الوقت الذي تمضيه مع الموظفين وجهًا لوجه أو مباشرة بصورة فردية. سنُناقش أهمية عقد اجتماعات فردية مباشرة، وضمان اتساق التدريب المقدم لجميع الموظفين الذين تُشرف عليهم عن طريق وضع جدول أعمال للتدريب. بحلول نهاية هذه الوحدة، ينبغي أن تكون قادرًا على شرح أهمية تضمين مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف في ممارسات التدريب، وعلى وضع جدول أعمال للتدريب، وعلى استخدام أدوات تدريب شائعة وفعالة عند إجراء محادثات مع الموظفين الذين تُشرف عليهم.
تطبيق أسلوب "معادلات التدريب" على سيناريوهات الأداء النموذجية
ستُناقش هذه الوحدة كيفية التعامل مع سيناريوهات الأداء التي سيتعامل معها جميع المديرين على الأرجح عند تدريب الموظفين. بعد إتمام هذه الوحدة، ستكون قادرًا على تطبيق أسلوب "معادلات التدريب" لتشخيص ثغرات الأداء، وعلى وصف بعض الأساليب الأساسية عند إجراء المحادثات، وعلى تطبيق تدريب مساءلة تكتيكي أو تطويري لكل من المواقف الشائعة الواردة أدناه.
تدريب المُدرب
تتناول هذه الوحدة النهائية بالكامل مسائل متعلقة بتدريب المديرين الذين يقودون موظفين آخرين، وبالتالي يُدربونهم. بحلول نهاية هذه الوحدة، ينبغي أن تكون قادرًا على توضيح كيفية تدريب المديرين بفعالية من أجل دفع أداء الموظفين المرؤوسين، ما يضمن في نهاية المطاف وجود ثقافة تدريب ومساءلة على جميع مستويات المؤسسة.
مرحلة التخصص 2: ممارسة وجدول أعمال التدريب الخاصان بك
خلال مرحلة التخصص هذه، يُطلب منك وضع ممارسة وجدول أعمال للتدريب خاصين بك. من الضروري التعرف على هذه العناصر قبل بدء محادثات التدريب مع مرؤوسيك من أجل وضع ثقافة تدريب داخل فريقك ومؤسستك.
Reviews
- 5 stars85.62%
- 4 stars7.78%
- 3 stars4.79%
- 2 stars0.59%
- 1 star1.19%
TOP REVIEWS FROM ممارسات التدريب
دورة قيمة تعلمنا كيف نجمعع بين مصلحة العمل ومصلحة الموظف ، ومراعاة الجوانب الإنسانية للجميع مع احترام العمل وحقوق الآخرين
دورة مميزة للغاية وذات اهمية لبناء الخطط التدريبية بشكل دقيق وفعال
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