Learner Reviews & Feedback for مهارات التواصل لتحقيق النجاح في الجامعة by The University of Sydney
About the Course
يهدف هذا التخصص إلى إعداد الطلاب للدراسة الجامعية في جامعة ناطقة باللغة الإنجليزية. تزودك الدورة التدريبية بالمشاركة الكاملة والانخراط في دراستك، من خلال بناء الوعي والفهم للقيم الأساسية والتوقعات للثقافة الأكاديمية، وتزودك بإستراتيجيات عملية لتطبيقها على دراساتك. ستتعلم في هذه الدورة التدريبية كيفية تطوير مهارات التواصل لمساعدتك على تحقيق النجاح في دراساتك الجامعية. بعد الانتهاء من هذه الدورة التدريبية، ستكون قادرًا على:
1. التعرف على أهمية التواصل في المجتمعات العملية في الجامعة
2. فهم سياقات التواصل في الجامعة والتوقعات المرتبطة بها
3. التواصل بوضوح من خلال مجموعة متنوعة من السياقات المختلفة مع مجموعة واسعة من الجماهير أقلمة ومواءمة أساليب التواصل بشكل مناسب
4. التوضيح والتفاوض واكتساب فهم أعمق من خلال وسائل المحادثة والكتابة والوسائل البصرية والمسموعة
5. صياغة الحُجج بشكل فعال وتوصيل نتائج البحث من خلال عملية البحث والتأليف والتحرير
6. المشاركة بثقة في حوار بناءّ ونقدي باحترام ومهنية...