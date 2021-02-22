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Back to Стратегии коммуникации в виртуальную эпоху

Learner Reviews & Feedback for Стратегии коммуникации в виртуальную эпоху by University of Toronto

About the Course

Коммуникация изменилась! Традиционные правила выступления и презентации, координации совещаний, влияния на людей, переговоров и продаж больше не применимы в мире Skype, мессенджеров, видео и телеконференций. В этом курсе представлен обзор нескольких концепций, каждая из которых может быть темой отдельного курса, и наша цель в том, чтобы дать вам инструменты, которые вы можете использовать и совершенствовать самостоятельно. По окончании этого курса вы сможете: • применять принципы и методы коммуникации с командами как лично, так и виртуально; • использовать научно обоснованный подход для создания эффективных презентаций; • улучшить свой стиль коммуникации, чтобы более эффективно убеждать и влиять на других; • проводить более эффективные и результативные встречи; • внедрить стратегии, чтобы проводить сложные разговоры и получать позитивные результаты, чтобы ваши собеседники чувствовали, что их ценят и слушают *** На этом курсе потребуется сделать запись вашего выступления. Поэтому у вам будет нужен телефон/компьютер с функциональной камерой и микрофоном.*** КОМУ НУЖНО ПРОЙТИ ЭТОТ КУРС? Всем, кто хочет добиться профессионального и / или лидерского роста. В этом курсе используются примеры в основном из профессиональной деловой среды. Если вы хотите продвинуться по карьерной лестнице в своей организации или повысить личную ценность для потенциальных работодателей – этот курс для вас. ЧТО ДЕЛАЕТ ЭТОТ КУРС ЭФФЕКТИВНЫМ? Многие образовательные курсы дают описания и объяснения, но в этом курсе мы будем применять и демонстрировать. Мы обучаем практическим и проверенным концепциям, демонстрируем, как их применять и даем вам возможность попрактиковаться в безопасной и благоприятной среде. В этом курсе будет множество возможностей применить представленные идеи на практике и самим проверить их эффективность. ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНО ПРОЙТИ ЭТОТ КУРС? Мы бросим вызов существующим идеям о том, что значит быть частью виртуальной команды, и поддержим вас в том, чтобы стать активным участником команды независимо от того, где вы работаете. В этом курсе будьте готовы к тому, что вы почувствуете и заряд энергии, и дискомфорт, как и в большинстве тех случаев, которые приводят к положительному росту и переменам! Этот курс предлагается Школой непрерывного обучения Университета Торонто (https://learn.utoronto.ca/)....
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1 - 1 of 1 Reviews for Стратегии коммуникации в виртуальную эпоху

By Denis C

Feb 22, 2021

Обманка. Курс на самом деле на английском, хоть и написано, что он проводится на русском. Вообще не понимаю, зачем надо писать что курс на русском, если он не на русском.

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