About this Course

2,071 recent views
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Beginner Level
Approx. 8 hours to complete
Russian

What you will learn

  • Применяйте принципы и методы коммуникации с командами как лично, так и виртуально

  • Используйте научно обоснованный подход для создания эффективных презентаций

  • Улучшите свой стиль коммуникации, чтобы более эффективно убеждать и влиять на других

  • Проводите более эффективные и результативные встречи

Skills you will gain

  • Communication
  • Virtual Team
  • strategy
  • Speech
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 8 hours to complete
Russian

Instructor

Offered by

Placeholder

University of Toronto

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

Введение в модуль «Виртуальные команды и виртуальные коммуникации»

2 hours to complete
10 videos (Total 44 min), 3 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

1 hour to complete

Виртуальные встречи: От скучных к увлекательным

1 hour to complete
4 videos (Total 30 min), 1 reading, 1 quiz
Week
3

Week 3

3 hours to complete

Стратегии влияния, власти и постановки вопросов в виртуальной совместной работе

3 hours to complete
14 videos (Total 68 min), 7 readings, 1 quiz
Week
4

Week 4

2 hours to complete

Выступление и презентация в виртуальном контексте

2 hours to complete
7 videos (Total 36 min), 4 readings, 1 quiz

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