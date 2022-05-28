Коммуникация изменилась! Традиционные правила выступления и презентации, координации совещаний, влияния на людей, переговоров и продаж больше не применимы в мире Skype, мессенджеров, видео и телеконференций. В этом курсе представлен обзор нескольких концепций, каждая из которых может быть темой отдельного курса, и наша цель в том, чтобы дать вам инструменты, которые вы можете использовать и совершенствовать самостоятельно.
Стратегии коммуникации в виртуальную эпохуUniversity of Toronto
About this Course
What you will learn
Применяйте принципы и методы коммуникации с командами как лично, так и виртуально
Используйте научно обоснованный подход для создания эффективных презентаций
Улучшите свой стиль коммуникации, чтобы более эффективно убеждать и влиять на других
Проводите более эффективные и результативные встречи
Skills you will gain
- Communication
- Virtual Team
- strategy
- Speech
Offered by
University of Toronto
Established in 1827, the University of Toronto is one of the world’s leading universities, renowned for its excellence in teaching, research, innovation and entrepreneurship, as well as its impact on economic prosperity and social well-being around the globe.
Syllabus - What you will learn from this course
Введение в модуль «Виртуальные команды и виртуальные коммуникации»
Этот модуль создает основу для этого курса, бросая вызов вашим идеям не только о том, что означает виртуальная коммуникация, но и что такое коммуникация в целом. В этом модуле также будут представлены основополагающие идеи для всего курса.
Виртуальные встречи: От скучных к увлекательным
В этом модуле мы рассмотрим совещания, проводимые как лично, так и виртуально. Мы обсудим, как сделать совещания более эффективными и результативными. Мы также представим стратегии, которые помогут сделать совещания более интерактивными и привлечь внимание аудитории, особенно если участники смотрят на экран.
Стратегии влияния, власти и постановки вопросов в виртуальной совместной работе
В этом модуле мы переходим от презентации к убеждению. Эти идеи можно применить к презентациям, а также к коммуникациям один-на-один, как в личном, так и в виртуальном общении. Мы расскажем о том, как распознавать стили коммуникации и мотивации людей и как стратегически общаться так, чтобы находить у них отклик.
Выступление и презентация в виртуальном контексте
В этом модуле основное внимание уделяется презентации и публичном выступлениям. В каждом занятии будет рассмотрена стратегия коммуникации для очной презентации, а затем показано, как использовать эту же стратегию в виртуальной презентации.
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