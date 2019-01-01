Learner Reviews & Feedback for الاستراتيجية التنافسية by Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)
About the Course
في هذه الدورة التدريبية المكونة من ست وحدات، ستتعلم كيف تتصرف الشركات والمؤسسات في المواقف التي تكون فيها القرارات الاستراتيجية معتمدة على بعضها بعضًا، أي حيثما تؤثر إجراءتي على أرباح المنافسين والعكس صحيح. باستخدام الأدوات الأساسية لنظرية الألعاب، سنحلل كيف تختار الشركات الاستراتيجيات لتحقيق ميزة تنافسية.
تتوفر هذه الدورة التدريبية أيضًا باللغة الصينية. يرجى الانتقال إلى كتالوج الدورة التدريبية للوصول إلى النسخة الصينية من الاستراتيجية التنافسية....