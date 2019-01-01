Learner Reviews & Feedback for Конкурентная стратегия by Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)
About the Course
В этом курсе из 6 модулей вы узнаете, как ведут себя компании и организации в ситуациях, когда стратегические решения взаимосвязаны, то есть там, где мои действия влияют на прибыль моих конкурентов и наоборот. Используя основные инструменты теории игр, мы проанализируем, как компании выбирают стратегии для достижения конкурентных преимуществ.
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