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Learner Reviews & Feedback for Конкурентная стратегия by Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

About the Course

В этом курсе из 6 модулей вы узнаете, как ведут себя компании и организации в ситуациях, когда стратегические решения взаимосвязаны, то есть там, где мои действия влияют на прибыль моих конкурентов и наоборот. Используя основные инструменты теории игр, мы проанализируем, как компании выбирают стратегии для достижения конкурентных преимуществ. Этот курс также доступен на китайском языке. Перейдите в наш каталог курсов, чтобы обратиться к китайской версии....
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