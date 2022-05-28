В этом курсе из 6 модулей вы узнаете, как ведут себя компании и организации в ситуациях, когда стратегические решения взаимосвязаны, то есть там, где мои действия влияют на прибыль моих конкурентов и наоборот. Используя основные инструменты теории игр, мы проанализируем, как компании выбирают стратегии для достижения конкурентных преимуществ.
Конкурентная стратегияLudwig-Maximilians-Universität München (LMU)
About this Course
Skills you will gain
- Strategic Partnerships
- Average
- strategy
- Marketing Strategy
Offered by
Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)
As one of Europe's leading research universities, LMU Munich is committed to the highest international standards of excellence in research and teaching. Building on its 500-year-tradition of scholarship, LMU covers a broad spectrum of disciplines, ranging from the humanities and cultural studies through law, economics and social studies to medicine and the sciences.
Syllabus - What you will learn from this course
Присматривайте за своими конкурентами
В этом модуле мы познакомим вас с основными концепциями теории игр и используем стратегические игры для проведения анализа конкурентов. Мы ответим на вопрос «Что такое стратегия?" и рассмотрим различные способы определения наилучшей или доминирующей стратегии. Мы также обсудим концепции «равновесия Нэша» и «дилеммы заключенного» и узнаем, как важно предвидеть и учитывать действия других игроков. Наконец, мы проанализируем, что происходит, когда игра из одновременной (когда все действуют одновременно) становится последовательной (когда игроки делают ходы друг за другом).
Почему фирмы работают вместе
Согласно экономической теории, компании конкурируют друг с другом на рынке. Но в реальности они часто дружат и сотрудничают друг с другом. В данном модуле мы попытаемся понять, как работает эта стратегия и почему она полезна для организаций, которые ее придерживаются. Для этого мы оценим факторы, которые способствуют или препятствуют сотрудничеству, и применим их к различным примерам.
Дополняющие продукты и стратегическое партнерство
В этом модуле мы вводим понятие дополняющих продуктов и показываем, что они означают для нас в экономическом плане. Мы узнаем, почему компании любят продавать свою продукцию в комплекте и как дополняемость создает затраты на переход. Мы также обсудим важность такой координации между компаниями с дополняющими продуктами. В заключение мы рассмотрим стратегическое партнерство как мощный инструмент согласования интересов компаний в этой конкретной ситуации.
Выход на новый рынок
Этот модуль посвящен выходу на рынок. Сначала мы рассмотрим различные инструменты оценки привлекательности рынка, а затем обсудим стратегии, которые доказали свою полезность для выхода на новый рынок, например стратегии позиционирования и маркетинга. Мы также посмотрим на эту тему с другой стороны и проанализируем, что может сделать уже укрепившаяся на рынке компания, чтобы не допустить на него новых конкурентов.
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