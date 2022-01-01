Learner Reviews & Feedback for إجراء بحث تجربة المستخدم واختبار المفاهيم المبكرة by Google
About the Course
إجراء بحث تجربة المستخدم واختبار المفاهيم المبكرة هي الدورة الرابعة في برنامج الشهادة والتي ستزودك بالمهارات التي تحتاجها للتقدم إلى وظائف المبتدئين في مجال تصميم تجربة المستخدم (UX). في هذه الدورة، ستتعلم كيفية التخطيط وإجراء دراسة قابلية الاستخدام لجمع الملاحظات حول التصميمات. بعد ذلك، ستقوم بتعديل تصميماتك منخفضة الدقة بناءً على الرؤى المستمدة من بحثك.
سيعمل مصممو تجربة المستخدم والباحثون الحاليون في Google كمدربين لك، وستكمل الأنشطة العملية التي تحاكي سيناريوهات تصميم تجربة المستخدم في العالم الحقيقي. يجب أن يكون المتعلمون الذين يكملون الدورات السبع في برنامج الشهادة مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على وظائف مصممي تجربة المستخدم المبتدئين.
بنهاية هذه الدورة، ستكون قادرًا على:
- التخطيط لدراسة بحث تجربة المستخدم، والتي تتضمن خلفية المشروع، وأهداف البحث، وأسئلة البحث، ومؤشرات الأداء الرئيسية، والمنهجية، والمشاركين، والنص.
- شرح أهمية احترام الخصوصية وبيانات المستخدم.
- إجراء دراسة قابلية الاستخدام الخاضعة للإشراف وغير خاضعة للإشراف.
- تدوين الملاحظات أثناء إجراء دراسة قابلية الاستخدام.
- إنشاء مخططات تقارب لتجميع البيانات وتحليلها.
- تجميع الملاحظات من البحث والتوصل إلى رؤى.
- تطوير مهارات عرض مقنعة لاستخدامها في مشاركة رؤى مستمدة من البحث.
- تعديل التصميمات منخفضة الدقة بناءً على الرؤى المستمدة من البحث.
- استمر في تصميم تطبيق جوال لتضمينه في ملفك الشخصي المهني.
لتحقيق النجاح في هذه الدورة، يجب عليك إكمال الدورات الثلاث السابقة في برنامج الشهادة. أو يجب أن تتوفر لديك القدرة على إجراء بحث المستخدم للإبلاغ عن إنشاء خرائط التعاطف، والشخصيات، وقصص المستخدم، وخرائط رحلة المستخدم، وبيانات المشكلات، وعروض القيمة؛ بالإضافة إلى القدرة على إنشاء إطارات شبكية ونماذج أوّلية منخفضة الدقة على الورق وفي Figma....