Learner Reviews & Feedback for مهارات تسوية النزاعات | Conflict Resolution Skills by Alfaisal University | KLD
About the Course
تمر حياتنا اليومية بالكثير من العلاقات والمواقف والمعاملات مع العديد من الأشخاص سواء في العمل أو مع أفراد الأسرة والأصدقاء، وبطبيعة الحال لكل شخص منهم وجهات نظر وآراء ومصالح مختلفة عنا، لذلك فإن حدوث اختلافات (Disagreements) أمرٌ لا مفر منه، سواء أكان خلافاً بسيطاً، أو خلافاً شديداً قد يصل درجة النزاع (Conflict)، ومع استحالة تجنب واقع النزاعات (Conflicts) أصبحت هناك حاجة ملحة لإيجاد طريقة بناءة وفعالة لإدارة النزاع (Conflict Management) وذلك لتحويل الجوانب والمشاعر السلبية إلى فرص يستفيد منها كل أطراف النزاع (Conflict).
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم مهارات تسوية النزاعات، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم المهارات الأساسية لتسوية النزاعات بفعالية، إيضاح اتباع استراتيجية البديل الثالث لتسوية النزاعات وكيفية تطبيقها في حياتنا الشخصية والعملية، التعرف على منهجية التركيز على الحلول كنقطة انطلاق لتسوية أي نزاع، استعراض أنواع النزاعات وأهمية تسويتها إيجابياً....