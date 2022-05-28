تمر حياتنا اليومية بالكثير من العلاقات والمواقف والمعاملات مع العديد من الأشخاص سواء في العمل أو مع أفراد الأسرة والأصدقاء، وبطبيعة الحال لكل شخص منهم وجهات نظر وآراء ومصالح مختلفة عنا، لذلك فإن حدوث اختلافات (Disagreements) أمرٌ لا مفر منه، سواء أكان خلافاً بسيطاً، أو خلافاً شديداً قد يصل درجة النزاع (Conflict)، ومع استحالة تجنب واقع النزاعات (Conflicts) أصبحت هناك حاجة ملحة لإيجاد طريقة بناءة وفعالة لإدارة النزاع (Conflict Management) وذلك لتحويل الجوانب والمشاعر السلبية إلى فرص يستفيد منها كل أطراف النزاع (Conflict).
مهارات تسوية النزاعات | Conflict Resolution SkillsAlfaisal University | KLD
About this Course
توفر معلومات أساسية عن مفهوم النزاعات وتسويتها
Skills you will gain
- معرفة أنواع النزاعات وكيفية التصرف في حال حدوث أي منها
- القدرة على حل النزاعات بطريقة إيجابية
توفر معلومات أساسية عن مفهوم النزاعات وتسويتها
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
مهارات تسوية النزاعات
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم المهارات الأساسية لتسوية النزاعات بفعالية، إيضاح اتباع استراتيجية البديل الثالث لتسوية النزاعات وكيفية تطبيقها في حياتنا الشخصية والعملية، التعرف على منهجية التركيز على الحلول كنقطة انطلاق لتسوية أي نزاع، استعراض أنواع النزاعات وأهمية تسويتها إيجابياً.
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