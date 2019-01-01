Learner Reviews & Feedback for تكلفة رأس المال: تقييم السندات والأسهم | Cost of Capital by Alfaisal University | KLD
About the Course
يعدّ توفير الأموال اللازمة لتمويل العمليات التشغيلية والاستثمارية من أهم وأخطر المهام لدى الشركات، ويرجع ذلك إلى أن لكل مصدر من مصادر التمويل تكلفة ودرجة مخاطرة (Risk) مختلفة، ولعل أهم هذه المصادر التمويلية هو الحصول على قروض طويلة الأجل من البنوك، وإصدار الأوراق المالية (Financial Securities) مثل السندات (Bonds) والأسهم (Stocks).
ويتوجب على الشركات المفاضلة بين المصادر المختلفة للتمويل: "هل الأفضل للشركة مشاركة جهات أخرى في الملكية (Equity)؟ أم زيادة الديون "، وهل تُصدر أسهم (Stocks) جديدة؟، أم سندات (Bonds)؟ بالتوقف في الاختيار على تحديد تكلفة كل مصدر، ودرجة المخاطرة (Risk) المصاحبة له. وإن كان بالإمكان التحكم بها أم لا؟
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم تكلفة رأس المال "تقييم السندات والأسهم"، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: إيضاح طريقة حساب تكلفة رأس المال، شرح طريقة تقييم الأسهم العادية، التعرف على طريقة تقييم السندات، فهم المقصود بالأوراق المالية....