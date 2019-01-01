Learner Reviews & Feedback for إدارة الأزمات | Crisis Management by Alfaisal University | KLD
About the Course
تناقش هذه الدورة موضوع إدارة الأزمات (Crisis Management)، لا شك أننا جميعاً نريد حياة هادئة دون أزمات لكن بطبيعة الحال يمكن للأزمات أن تحدث في أي وقت، لذا ينبغي أن نكون مستعدين للتوصل إلى حلول سريعة لما يعترضنا.
يمكن تعريف إدارة الأزمات (Crisis Management) أنها عملية ممنهجة للتغلب على اﻷزمات، والتحكم بضغوطها والاستفادة من إيجابياتها وتحقيق أقصى المكاسب منها في أقصر وقت والحد من الخسائر على قدر الإمكان، سندرس هذا النوع من الإدارة وللتوضيح سنسلط الضوء على أمثلة من قصص واقعية.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بإتقان إدارة الأزمات، أو كان مجال عملك يتطلب امتلاك تلك المهارة وتوظيفها في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك في فهم وتوظيف إدارة الأزمات بشكل فعال ومؤثر ينعكس بنتائج ملموسة على أعمالك.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها لإدارة الأزمات بفاعلية، مبادئ إدارة الأزمات، أهم الأسباب التي تؤدي إلى فشل إدارة الأزمات، توضيح أنواع الأزمات....