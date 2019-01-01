Learner Reviews & Feedback for مهارات التفكير النقدي لتحقيق النجاح في الجامعة by The University of Sydney
About the Course
في هذه الدورة التدريبية، سوف تتعرف على كيفية تطوير مهارات التفكير النقدي لديك لمساعدتك على تحقيق النجاح في دراستك الجامعية. بعد الانتهاء من هذه الدورة التدريبية، ستكون قادرًا على:
1. استخدام التفكير النقدي والمحاجّة في سياقات الجامعة لتحسين النتائج الأكاديمية
2. فهم أهمية التفكير النقدي في الثقافة الأكاديمية ووظيفته
3. استخدام مجموعة متنوعة من أدوات التفكير لتحسين مهارات التفكير النقدي
4. التعرّف على أنواع الحُجج، والتحيز في الحُجج، من أجل تقييم مدى قوة الحُجج بشكل أفضل
5. استخدام الأدلة لدعم الادعاءات الواردة في الحُجج
6. تطبيق التفكير النقدي والمحاجّة على مسائل ومشكلات من الحياة الواقعية...