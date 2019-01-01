Learner Reviews & Feedback for تجربة العملاء وخلق القيمة by Alfaisal University | KLD
About the Course
في ظل احتدام التنافس وتعدد المتغيرات التي تطرأ على الأسواق، أصبحت تجربة العملاء وطرق زيادة قيمة المنتج (Customer Experience and Value Creation) من أهم عناصر تفوق المؤسسات وأهم أسباب استمراريتها، مما ترتب عليه سعي واجتهاد الشركات كي تخلق ميزة تنافسية لمنتجاتها، وذلك من خلال تقديم قيمة أكبر للعملاء ومحاولة تقديم تجارب متميزة عند استخدام العملاء لكل منتج من المنتجات.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم تجربة العملاء وخلق القيمة، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على عوامل زيادة القيمة،
شرح تكلفة دورة الحياة وقيمة العملاء، فهم التعاون الجماعي وتجميع المصادر، فهم المقصود بتجربة العملاء الإجمالية....