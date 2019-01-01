Learner Reviews & Feedback for التركيز على العملاء وأثر ذلك على الربحية by Alfaisal University | KLD
About the Course
أدى التطور التكنولوجي في العقود الأخيرة إلى زيادة التنافس على مختلف الأصعدة، وتنوعت رغبات وأذواق العملاء في اختيار المنتجات والخدمات، بمختلف المواصفات والأسعار من كل أنحاء العالم، لذلك تحتم على الشركات مراقبة والتنبؤ بالتغيرات في احتياجات العملاء، كي تستطيع الاستمرار في تلبية هذه المتطلبات، فالشركات الناجحة تمتلك تركيزاً قوياً على العملاء (Customer Focus)، بمعنى أنها تركز على تلبية طلباتهم، وهذا بالتأكيد ينبع من إدراكها أن العملاء أهم عامل لزيادة أرباح الشركة واستمراريتها، من هنا فإن على الشركات أن تعدل استراتيجياتها وتتبنى فكر الحفاظ على العملاء، أكثر من حرصها على تحقيق أرباح قصيرة المدى وهذا الفكر يجب أن يتبناه جميع موظفي الشركة.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم التركيز على العملاء وأثر ذلك على الربحية، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح أهمية اكتساب رضا العملاء وولائهم، فهم أنواع العملاء المختلفين والاستراتيجية التسويقية اللازم اتباعها مع كل نوع، توضيح تأثير المحافظة على العملاء على ربحية الشركة....