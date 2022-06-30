Learner Reviews & Feedback for التميز في خدمة وإسعاد المتعاملين by Alfaisal University | KLD
About the Course
إن وجود موظفي خدمة وإسعاد متعاملين ناجحين ومميزين هو أمر يحقق مصلحةً للأفراد وللموظفين أنفسهم، وفي الوقت ذاته يصب في مصلحة المؤسسات التي ينتمي إليها أولئك الموظفون، على اعتبار أنه لا يكفي المؤسسات أن تقوم بإنتاج سلعٍ أو خدماتٍ للمجتمع المستفيد فحسب، بل ينبغي عليها أن تركز أيضاً على طريقة وأسلوب تقديم المنتج أو السلعة بما يتوافق مع حاجات ورغبات المتعاملين معها، مع الاهتمام بردود الأفعال المتولّدة عنهم، من هذا المنطلق، يأتي هذا البرنامج الذي يتناول بالتفصيل والتحليل مفهوم وأهداف خدمة وإسعاد المتعاملين، بالإضافة إلى طيفٍ واسعٍ من المحاور والموضوعات الأخرى ذات العلاقة، والتي سنتمكن بواسطتها بإذن الله من الإحاطة بكل ما يتعلق بهذا الموضوع الحيوي في حياة الأفراد والمؤسسات.
تهدف هذه الدورة التدريبية إلى بناء وتطوير القدرات الذاتية والمهارات الشخصية للموظفين ذات العلاقة المباشرة بالتفاعل الإيجابي مع المتعاملين، وصولاً إلى تمكينهم من تحقيق تعامل فعّال وتواصل مُنتج مع الآخرين بشكل يحقق مشاعر الرضا والسعادة في نفوس المتعاملين، ويولّد لديهم ردود فعلٍ إيجابية تحفزهم على الاستمرار بالتواصل مع موظفي خدمة وإسعاد المتعاملين ويحقق الولاء الذي تسعى إليه المؤسسة، حيث ينعكس ذلك كله إيجاباً على أداء موظفي خدمة العملاء وعلى المؤسسة التي ينتمون إليها.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها، وتتكون من 5 محاور رئيسية يتخللها عدد من التقييمات للتأكد مدى فهم المتدربين للمواضيع المطروحة.
إذا كنت من المهتمين بإتقان التميز في خدمة وإسعاد المتعاملين أو كان مجال عملك يتطلب إتقان تلك المهارات وتوظيفها في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك في فهم وتحليل ذلك واستخدامه بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح خطوات تقديم خدمة هاتفية متميزة، شرح التعامل مع شكاوى المتعاملين وحل مشاكلهم باحترافية، تبيان تنفيذ خطوات تحقيق تجربة خدمة عملاء متميزة، تبيان أهمية لغة الجسد في عملية الاتصال والتواصل، شرح شروط وضوابط الاتصال والتواصل الفعال، توضيح النموذج العام للاتصال والتواصل، تحديد الاختلافات بين الأنماط الشخصية للمتعاملين وطرق التعامل مع كل شخصية، شرح الفرق بين المتعاملين والجمهور، تبيان أسباب أهمية خدمة وإسعاد المتعاملين على مستوى الأفراد والمؤسسة....