إن وجود موظفي خدمة وإسعاد متعاملين ناجحين ومميزين هو أمر يحقق مصلحةً للأفراد وللموظفين أنفسهم، وفي الوقت ذاته يصب في مصلحة المؤسسات التي ينتمي إليها أولئك الموظفون، على اعتبار أنه لا يكفي المؤسسات أن تقوم بإنتاج سلعٍ أو خدماتٍ للمجتمع المستفيد فحسب، بل ينبغي عليها أن تركز أيضاً على طريقة وأسلوب تقديم المنتج أو السلعة بما يتوافق مع حاجات ورغبات المتعاملين معها، مع الاهتمام بردود الأفعال المتولّدة عنهم، من هذا المنطلق، يأتي هذا البرنامج الذي يتناول بالتفصيل والتحليل مفهوم وأهداف خدمة وإسعاد المتعاملين، بالإضافة إلى طيفٍ واسعٍ من المحاور والموضوعات الأخرى ذات العلاقة، والتي سنتمكن بواسطتها بإذن الله من الإحاطة بكل ما يتعلق بهذا الموضوع الحيوي في حياة الأفراد والمؤسسات.
التميز في خدمة وإسعاد المتعاملينAlfaisal University | KLD
About this Course
هذا البرنامج مصمم لكل من يرغب في العمل في مجال خدمة المتعاملين، أو لأي شخص يعمل في هذا المجال ويريد تطوير مهاراته.
What you will learn
مهارات الاتصال والتواصل الفعال مع المتعاملين.
الأنماط الشخصية للمتعاملين، وكيفية استيعابها واحتوائها.
كيفية تحقيق تجربة خدمة متميزة للمتعاملين.
إتقان فن تقديم الخدمة الهاتفية المتميزة.
Skills you will gain
- كيفية إسعاد المتعاملين
- حل المشاكل
- التعامل مع الشخصيات المختلفة
- الاتصال والتواصل
هذا البرنامج مصمم لكل من يرغب في العمل في مجال خدمة المتعاملين، أو لأي شخص يعمل في هذا المجال ويريد تطوير مهاراته.
Offered by
Alfaisal University | KLD
جامعة الفيصل هي جامعة تم إنشاؤها في عام 2002 بمبادرة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة كأول جامعة أهلية غير ربحية في المملكة العربية السعودية، وهي جامعة مشهود لها بالتزامها بالمعايير العالمية للجودة ومتميزة باهتمامها بالطالب والبحث العلمي، وقد تم تصنيفها كإحدى أفضل الجامعات العالمية وفق الترتيب العالمي لأفضل 200 جامعة لا يزيد عمرها عن 50 سنة.
Syllabus - What you will learn from this course
مقدمة عن خدمة المتعاملين
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح خطوات تقديم خدمة هاتفية متميزة، شرح التعامل مع شكاوى المتعاملين وحل مشاكلهم باحترافية، تبيان تنفيذ خطوات تحقيق تجربة خدمة عملاء متميزة، تبيان أهمية لغة الجسد في عملية الاتصال والتواصل، شرح شروط وضوابط الاتصال والتواصل الفعال، توضيح النموذج العام للاتصال والتواصل، تحديد الاختلافات بين الأنماط الشخصية للمتعاملين وطرق التعامل مع كل شخصية، شرح الفرق بين المتعاملين والجمهور، تبيان أسباب أهمية خدمة وإسعاد المتعاملين على مستوى الأفراد والمؤسسة.
الأنماط الشخصية للمتعاملين وكيفية استيعابها واحتوائها
ستزودك هذه الوحدة بالمهارات والأساليب اللازمة للتعامل مع الأنماط الشخصية المختلفة للمتعاملين، من خلال التعرف على سلوكياتهم.
مهارات الاتصال والتواصل الفعال
من خلال هذه الوحدة ستتعرف على كل ما يتعلق بمهارات الاتصال والتواصل بشكلٍ مفصل ابتداءً من معرفة الفرق بين الاتصال والتواصل، والنموذج العام للاتصال والتواصل، وشروط وضوابط الاتصال والتواصل الفعال، انتقالاً إلى لغة الجسد وأهميتها في عملية التواصل، وأخيراً كيفية تطبيق قانون نيوتن الفيزيائي في عملية الاتصال والتواصل.
كيفية تحقيق تجربة خدمة عملاء متميزة
كيف بإمكانك أن تجعل المتعامل يعيش تجربة خدمة عملاء متميزة؟ هذا ما سنناقشه في هذه الوحدة التي تتضمن عدة مواضيع شيّقة مثل: الفرق بين رضا المتعاملين وإسعاد المتعاملين، وكيفية ترك انطباعٍ أولي إيجابي، كما ستتعلم فن التعامل مع شكاوى المتعاملين، وفن الإتيكيت وأهميته في تحسين التفاعل مع المتعاملين.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
What is the refund policy?
Is financial aid available?
More questions? Visit the Learner Help Center.