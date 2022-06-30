About this Course

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Beginner Level

هذا البرنامج مصمم لكل من يرغب في العمل في مجال خدمة المتعاملين، أو لأي شخص يعمل في هذا المجال ويريد تطوير مهاراته.

Approx. 6 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • مهارات الاتصال والتواصل الفعال مع المتعاملين.

  • الأنماط الشخصية للمتعاملين، وكيفية استيعابها واحتوائها.

  • كيفية تحقيق تجربة خدمة متميزة للمتعاملين.

  • إتقان فن تقديم الخدمة الهاتفية المتميزة.

Skills you will gain

  • كيفية إسعاد المتعاملين
  • حل المشاكل
  • التعامل مع الشخصيات المختلفة
  • الاتصال والتواصل
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

هذا البرنامج مصمم لكل من يرغب في العمل في مجال خدمة المتعاملين، أو لأي شخص يعمل في هذا المجال ويريد تطوير مهاراته.

Approx. 6 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

Placeholder

Alfaisal University | KLD

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

مقدمة عن خدمة المتعاملين

1 hour to complete
4 videos (Total 17 min), 2 readings, 3 quizzes
Week
2

Week 2

1 hour to complete

الأنماط الشخصية للمتعاملين وكيفية استيعابها واحتوائها

1 hour to complete
2 videos (Total 11 min)
Week
3

Week 3

1 hour to complete

مهارات الاتصال والتواصل الفعال

1 hour to complete
8 videos (Total 42 min)
Week
4

Week 4

1 hour to complete

كيفية تحقيق تجربة خدمة عملاء متميزة

1 hour to complete
6 videos (Total 33 min), 1 reading, 7 quizzes

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