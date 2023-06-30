المشروع المتقدم لمهندس قاعدة البيانات

في هذه الدورة التدريبية، ستكمل مشروعًا متقدمًا حيث ستنشئ قاعدة بيانات وعملاء لمطعم Little Lemon.
لإكمال هذه الدورة التدريبية، ستحتاج إلى خبرة في هندسة قواعد البيانات. يمكّنك المشروع المتقدم من إظهار مهارات متعددة من الشهادة من خلال حل مشكلة حقيقية موجودة بالفعل. تتضمن كل وحدة ملخصًا موجزًا وروابط للمحتوى الذي تعرفت عليه في الدورات التدريبية السابقة في هذا البرنامج. في هذه الدورة التدريبية، ستظهر مجموعة مهاراتك الجديدة من خلال تصميم وإنشاء حل لقاعدة بيانات، وستستخدم جميع المهارات والتقنيات التي تعلمتها خلال هذا البرنامج لحل المشكلة المطروحة. بنهاية هذه الدورة التدريبية، ستكون قد أثبتت قدرتك على: -إعداد مشروع قاعدة بيانات، -إضافة تقارير المبيعات، -إنشاء نظام لحجز الطاولات، -التعامل مع تحليلات البيانات وعرضها بشكل مرئي، -وإنشاء عميل قاعدة بيانات. ستظهر أيضًا قدرتك باستخدام الأدوات والبرامج التالية: -Git، -MySQL Workbench، -Tableau، -ولغة Python.