Learner Reviews & Feedback for تعزيز الشبكات العصبية : ضبط وتحسين مقياس فرط المعلمات by DeepLearning.AI
About the Course
يعلمك هذا البرنامج "سحر" الحصول على التعلم المتعمق للعمل بشكل جيد. وعوضًا عن كون عملية التعلم المتعمق عبارة عن صندوق أسود، ستدرك الأمر الذي يدفع إلى الأداء، ومن ثم ستتمكن من الحصول على نتائج جيدة بشكل أكثر منهجية. كما ستعرف عن برنامج تنسرفلو.
بعد 3 أسابيع،:
- ستفهم أفضل الممارسات في المجال بشأن إنشاء تطبيقات التعلم المتعمق.
- وأيضًا القدرة على استخدام "الحيل" الشائعة للشبكة العصبية بشكل فعال، بما في ذلك التهيئة، المستوى الثاني وتصحيح وضع التسرب، تطبيع الدفعة، فحص التدرج،,
- القدرة على تنفيذ وتطبيق مجموعة متنوعة من خوارزميات التحسين، مثل هبوط تدرج الدفعات الصغيرة وزخم الحركة وطرق المعدل المقترحة وآدم والتحقق من التطابق فيما بينهما.
- بالإضافة إلى فهم أفضل الممارسات الجديدة لعصر التعلم المتعمق حول كيفية إعداد مجموعات التدريب/التطوير/الاختبار وتحليل الانحياز/التباين
- القدرة على تطبيق شبكة عصبية في برنامج تنسرفلو.
هذا هو المساق الثاني من اختصاص التعلم المتعمق....