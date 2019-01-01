Learner Reviews & Feedback for Повышение эффективности глубоких нейросетей by DeepLearning.AI
About the Course
Этот курс научит вас «магии» повышения эффективности глубокого обучения. Вы изучите сложный механизм работы глубокого обучения, узнаете, какие параметры влияют на его эффективность и сможете систематически получать хорошие результаты. Также вы изучите TensorFlow.
По прошествии трех недель вы:
— освоите передовые методы создания приложений для глубокого обучения;
— научитесь эффективно использовать распространенные «хитрости» работы с нейросетями, включая инициализацию, L2-регуляризацию и регуляризацию методом исключения, пакетную нормализацию и проверку градиента;
— научитесь выполнять и применять различные алгоритмы оптимизации, такие как мини-пакетный градиентный спуск, моменты, RMSprop и Adam, а также проверять их сходимость;
— освоите передовые методы составления наборов данных для обучения, разработки и тестирования, а также анализа предвзятости и отклонений;
— сможете реализовывать нейронную сеть в TensorFlow.
Это второй курс специализации «Глубокое обучение»....