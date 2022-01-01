Learner Reviews & Feedback for تصميم تجربة مستخدم من أجل الصالح الاجتماعي والاستعداد للوظائف by Google
About the Course
تصميم تجربة مستخدم من أجل الصالح الاجتماعي والاستعداد للوظائف هي الدورة السابعة والأخيرة في البرنامج الذي سيزودك بالمهارات التي تحتاجها لتصبح مصمم تجربة مستخدم للمبتدئين. في هذه الدورة التدريبية، ستقوم بتصميم تطبيق مخصص للهاتف المحمول وموقع ويب سريع الاستجابة يركز على الصالح الاجتماعي. حيث ستحدد مطالبة مشروع جديدة وتُكمل عملية التصميم من البداية إلى النهاية: التعاطف مع المستخدمين، وتحديد المشكلات لديهم، والتوصل إلى أفكار لحلول التصميم، وإنشاء إطارات شبكية ونماذج أولية، واختبار التصميمات للحصول على الملاحظات. بحلول نهاية هذه الدورة، سيكون لديك مشروع تصميم جديد لتضمينه في محفظة تجربة المستخدم الاحترافية الخاصة بك.
ستعدك هذه الدورة أيضًا للحصول على وظيفتك الأولى كمصمم تجربة مستخدم. سوف تتعلم كيفية إجراء المقابلات لوظائف تصميم تجربة المستخدم للمبتدئين. ستحصل على نصائح من موظفي Google بناءً على تجارب المقابلات الخاصة بهم ووجهات نظرهم الفريدة كمديري توظيف. وستقوم بصقل ملف تجربة المستخدم الاحترافي الذي كنت تقوم ببنائه خلال البرنامج حتى يكون جاهزًا لطلبات التوظيف.
سيعمل مصممو تجربة المستخدم والباحثون الحاليون في Google كمدربين لك، وستكمل الأنشطة العملية التي تحاكي سيناريوهات تصميم تجربة المستخدم في العالم الحقيقي. يجب أن يكون المتعلمون الذين يكملون الدورات السبع في برنامج الشهادة مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على وظائف مصممي تجربة المستخدم المبتدئين.
بنهاية هذه الدورة، ستكون قادرًا على:
- تطبيق كل خطوة من خطوات عملية تصميم تجربة المستخدم (التعاطف، التحديد، التصور، النموذج الأوّلي، الاختبار) لإنشاء موقع ويب سريع الاستجابة.
- تحديد الاختلافات بين تطبيقات الهاتف المحمول المخصصة وتطبيقات الويب سريعة الاستجابة.
- فهم التحسين التدريجي وأساليب التقليص السلس للتصميم عبر الأجهزة.
- إنشاء إطارات شبكية ونماذج تجريبية ونماذج أولية منخفضة الدقة وعالية الدقة في Figma أو Adobe XD.
- إضافة مشروع تصميم جديد إلى محفظة تجربة المستخدم الاحترافية.
- إعداد مجموعة أعمال التصميم الخاصة بك لطلبات العمل.
- مقابلة لوظيفة تصميم تجربة المستخدم للمبتدئين.
- تحديد ما إذا كان عمل التصميم المستقل مناسبًا لك.
هذه الدورة مناسبة لمصممي تجربة المستخدم على مستوى المبتدئين الذين أكملوا الدورات الست السابقة لشهادة تصميم تجربة المستخدم من Google....